El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El concejal de la formación, Miguel Ángel Arbaizar, en un pleno municipal. Avelino Gómez

Vox presenta un plan de choque para Miranda centrado en seguridad, limpieza y responsabilidad financiera

La propuesta, valorada en 1,5 millones, responde «al abandono y a las quejas más habituales de los vecinos»

Cristina Ortiz

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:50

Comenta

Vox ha presentado un plan de coche para hacer de Miranda una ciudad más segura y más limpia, en el que propone una batería de ... medidas concretas que, en su opinión, mejoraría de manera importante el aspecto y la calidad de vida en la ciudad y que se podrían llevar a cabo con una inversión próxima los 1,5 millones de euros de dinero público de la administración local.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Indemnizan con 1,2 millones a los padres de un niño que sufrió daños neurológicos irreversibles tras una resonancia
  2. 2

    La mujer que fue al médico en Valdecilla y se enteró de que estaba muerta
  3. 3

    Peinado copia sin citar pasajes completos de una revista jurídica para llevar a Begoña Gómez ante el jurado
  4. 4

    «Estamos desesperados por los continuos incendios en contenedores en la calle»
  5. 5 Un importante festival de música cerca de Bilbao por carretera anuncia su cierre: «Nos vamos»
  6. 6 Polémica por una bandera del Athletic en una comunidad de vecinos de Madrid: «Nos han obligado a quitarla de la ventana»
  7. 7

    Miles de personas se solidarizan en Bilbao con la flotilla y cargan contra Israel
  8. 8

    La marcha por sorpresa de Goia abre en el PNV la carrera por el liderazgo en Bilbao y Vitoria
  9. 9

    Francia investiga dos muertes por un brote de listerioris en quesos vendidos también en Euskadi
  10. 10

    Uno de cada cinco adjudicatarios de una VPO de alquiler en Euskadi la rechaza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Vox presenta un plan de choque para Miranda centrado en seguridad, limpieza y responsabilidad financiera

Vox presenta un plan de choque para Miranda centrado en seguridad, limpieza y responsabilidad financiera