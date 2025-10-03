Vox presenta un plan de choque para Miranda centrado en seguridad, limpieza y responsabilidad financiera

Vox ha presentado un plan de coche para hacer de Miranda una ciudad más segura y más limpia, en el que propone una batería de ... medidas concretas que, en su opinión, mejoraría de manera importante el aspecto y la calidad de vida en la ciudad y que se podrían llevar a cabo con una inversión próxima los 1,5 millones de euros de dinero público de la administración local.

Se trata de medidas que se articulan en tres ejes distintos: seguridad, limpieza y eficiencia fiscal; y que buscan, tal y como destacaba el concejal de la formación en el Consistorio mirandés, dar «una respuesta directa al abandono y a las quejas más habituales de los vecinos respecto a la suciedad, inseguridad y la falta de control sobre los contratos municipales». Iniciativas con las que aseguraba el edil, se trata de «revertir el deterioro de la calidad de vida urbana, haciendo de Miranda una ciudad más atractiva para fijar y aumentar población».

¿Cómo? Para empezar mejorando la seguridad y la atención al patrimonio. Plantea Arbaizar destinar 700.000 euros a instalar 200 nuevas luminarias LED que eliminen los puntos negros de oscuridad a barrios y polígonos y reduzcan el consumo energético. En 32.400 han estimado el coste de contratar por renting 3 vehículos para que la Policía Local disponga de medios modernos y equipados, algo esencial para «la seguridad» y también para «la imagen» de una ciudad que busca fijar población.

Además, en ese mismo capítulo de la seguridad, pero en el ámbito laboral, Vox plantea destinar 115.000 euros a adquirir un vehículo con pluma hidráulica para el cementerio antiguo, de cara a garantizar que los operarios del recinto cuentan con los medios necesarios para su trabajo y que se respeta el patrimonio. «El cementerio viejo es la verdadera memoria histórica de la ciudad y no debe ser pisoteada por incapacidad a la hora de quien no sabe gestionar».

En lo que a limpieza se refiere, instan a invertir 400.000 euros en reformar la limpieza viaria y adquirir maquinaria específica (barredoras y desincrustadoras), por considerar que el actual contrato está «infradimensionado». Otros 80.000 destinaría a mejorar el «lamentable» estado de conservación y limpieza de los parques infantiles y 70.000 a crear una brigada de retirada rápida de grafitis.

El tercer pilar del plan de Vox se centra en la responsabilidad financiera y la transparencia, con medidas de control y estudio que se realizarían con recursos municipales, por lo que su coste sería cero, pero su beneficio elevado, ya que Arbaizar tiene claro que hay un potencial de mejora en la recaudación o ahorro que se estima «entre 455.000 y 1.360.000 euros».

Al mismo tiempo, reclama la formación que se recupere de inmediato la elaboración del informe público trimestral del grado de ejecución presupuestaria que, asegura, lleva sin publicarse desde 2014. «Mientras otros partidos presentan presupuestos de propaganda, Vox trae a debate propuestas concretas: más limpieza, más seguridad y más control de las cuentas públicas. Porque el dinero de los mirandeses es sagrado y no se puede seguir gestionando por intuición», zanjó Arbaizar.