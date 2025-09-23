VOX exige al Ayuntamiento de Miranda que haga cumplir el contrato de limpieza a PreZero Aseguran que los incumplimientos son reiterados y que las sanciones aplicadas «no han servido de nada»

Javier Alonso Miranda de Ebro Martes, 23 de septiembre 2025, 14:11 Comenta Compartir

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Arbaizar, ha pedido al Equipo de Gobierno que actúe con firmeza de modo que haga cumplir su contrato a PreZero, la empresa encargada de gestionar la recogida de basura y limpieza viaria de la ciudad. Todo este revuelo ha surgido tras constatarse que los incumplimientos son reiterados y las sanciones aplicadas por el Consistorio no han servido para solventar la situación.

Arbaizar subraya que «los mirandeses merecen una ciudad limpia, segura y bien cuidada», al mismo tiempo que pide que, si fuese necesario, se ampliase el contrato y el contenido del mismo para contar con los efectivos y medios necesarios. Además, propone que se planteen tomar medidas más allá y no descarta un rescisión del contrato y una nueva licitación ya que las sanciones «no están sirviendo de nada porque la empresa, según la propia concejal, hace oídos sordos».

Los fallos en la empresa no son una novedad y el portavoz de VOX se ha encargado de achacar al Consistorio su falta de 'mano dura' recordando denuncias del pasado mes de septiembre de 2024 respecto al servicio que aseguran que se mantienen a día de hoy.

Arbaizar hace especial hincapié en una de ellas, la falta de efectivos, especialmente visible durante las Fiestas de Altamira, donde aseguran que el refuerzo en estas fechas tan señaladas ha supuesto la reducción del servicio en días posteriores, dejando sin limpieza a cinco de los trece barrios de la ciudad.

El portavoz persiste en su idea de que «no basta con imponer multas que la empresa, según ha reconocido la propia concejal delegada, ignora, sino que hay que garantizar que el servicio se preste de manera eficaz y continua».

Por otro lado, pide que se ponga el foco en la necesidad de que los barrios y parques infantiles reciban una atención prioritaria, tanto en materia de limpieza como de seguridad y mantenimiento.

Denuncia

Todo ello lo ha denunciado a través de un vídeo publicado en sus redes sociales denominado 'Miranda de Ebro está sucia', que espera que sirva para que «a la empresa y al Equipo de Gobierno les de suficiente vergüenza como para tomar medidas reales».

Arbaizar concluía su discurso asegurando que «Miranda no puede seguir sufriendo la ineficacia de un contrato que no se cumple. El Ayuntamiento debe hacer valer la legalidad y exigir a la empresa adjudicataria que cumpla con sus obligaciones, reforzando el servicio donde sea necesario», zanjaba el concejal del partido opositor.

Temas

Miranda de Ebro