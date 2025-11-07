Vox acusa a la alcaldesa de Miranda de vetar el debate sobre la limpieza de la ciudad

Vox acusa de nuevo al equipo de Gobierno de cerrar los ojos ante un problema cada vez más grave en la ciudad: la insalubridad por ... la falta de limpieza de sus calles y los problemas con la recogida de basura que han llevado en las últimas semanas a un grupo de ciudadanos a iniciar una campaña pública de denuncia, sensibilización y exigencia de mejoras en el servicios municipal.

Una situación que el portavoz de la formación en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Arbaizar, lamenta que no se haya podido abordar en el pleno municipal porque el equipo de Gobierno ha «impedido el debate de una proposición clave sobre la limpieza urbana» presentada por el partido de ultraderecha. Decisión que, denuncia, se ha tomado a partir de un informe emitido «por un técnico presuntamente manifiestamente incompetente» y que no ha sido trasladado de manera formal al concejal de Vox.

La proposición de Vox, presentada el 7 de octubre, tenía como objeto «instar al estudio y análisis» del actual contrato de limpieza y recogida de residuos, de cara a adaptarlo a las necesidades reales de la ciudad y que no fue incluido en el orden del día del pleno de esa semana.

Se adujo entonces que era necesario un informe técnico previo, porque la moción conllevaba modificaciones de un contrato. Informe que, apunta Vox en una nota de prensa, fue emitido el 20 de octubre por un funcionario del Servicio de Contratación y Patrimonio en el que señalaba que «no es válido legalmente aprobar ninguna modificación de ningún contrato». Respuesta de la que Arbaizar asegura no haber tenido comunicación oficial y que conoció porque lo hizo público en una sesión plenario del 23 de octubre el edil de Urbanismo y Servicios, Guillermo Ubieto, que «llegó a afirmar públicamente que la propuesta era ilegal según ese informe técnico».

Una situación ante la que el concejal de Vox acusaba al equipo de Gobierno de confundir deliberadamente los términos legales, confundiendo proposición con moción e impidiendo el desarrollo democrático normal.

«La proposición presentada no pretendía aprobar por sí misma la modificación del contrato, sino que instaba al estudio técnico y jurídico de una posible modificación. Estudiar es abrir un proceso de análisis, modificar requiere un expediente formal», explican desde Vox, remarcando el carácter de acción política de su iniciativa.

Por otro lado, la denuncia de la formación verde ahonda en la «incompetencia» del funcionario informante. Señalan que, según el Real Decreto 128/2018, la competencia para emitir informes jurídicos sobre la legalidad de los acuerdos plenarios recae exclusivamente en el Secretario General del Pleno, que ha de ser un Funcionario con Carácter de Habilitación Nacional. Por lo tanto, el técnico del Servicio de Contratación «carece de competencia para valorar el alcance jurídico de las mociones».

Por tanto, Arbaizar ha solicitado a la alcaldesa que justifique, en base a la legalidad, la no inclusión de la proposición sobre limpieza en el orden del pleno y su inclusión inmediata en el próximo, cumpliendo así las reclamaciones ciudadanas sobre la caótica situación del servicio de limpieza en la ciudad.

El portavoz de la formación en Miranda ha remarcado que «no se trata de un capricho de Vox, la ciudad está llena de reclamaciones en forma de carteles y protestas de los mirandeses sobre el estado de suciedad y descuido en el que se encuentran las calles, mientras el PSOE y sus socios comunistas tratan de que no se abra ningún tipo de debate sobre su falta de eficacia en la gestión».

Además, ha denunciado la aparición de ratas en las calles, más concretamente en el entorno de la biblioteca, cuestión que en opinión del concejal «agrava aún más la situación de falta de salubridad en nuestra ciudad y deja a las claras la falta de interés en prestar servicios a los mirandeses del PSOE y de IU-Podemos».