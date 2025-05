Volver a pisar la calle en Miranda en defensa del hospital y contra las listas de espera

Hay 3 radiólogos cuando debería haber 6; un hematólogo desde hace un año en lugar de los 2 de plantilla, 2 profesionales en Farmacia y ... no tres, un urólogo en vez de 3, faltan oftalmólogos, traumatólogos, dermatólogos... «No es que no se tomen medidas para solucionar la falta de facultativos en centros pequeños como el Santiago Apóstol, es que ni siquiera se hace nada para aliviar la situación», lamentaba Eloy Navarro, médico y miembro del Observatorio de la Sanidad Pública, colectivo que ha convocado una nueva manifestación ciudadana contra las listas de espera y en defensa del sistema público de salud.

La movilización, la quinta que se organiza desde la pandemia, se ha fijado para el jueves 22 a las ocho de la tarde, cuando partirá desde la calle La Estación, frente a la Junta, para avanzar hasta llegar a la plaza de España, y reclamar que lo público trabaje al 100%, lo haga bien dotado de personal y se eviten las concesiones a centros privados. Y más, para hacer pruebas tan simples como una ecografía por la falta de radiólogos. «No estamos conformes. Hay maneras de solucionarlo y existen profesionales; pero hay que fidelizarlos y darles condiciones».

Algo que ahora, tienen claro que no se está haciendo. Al revés, creen que se desincentiva que vengan desde la propia Gerencia al condicionar que lo hagan al hecho de que sigan haciendo alguna tarea o prueba en la que son expertos en otros centros grandes.

Además, destacaba Navarro que quien da el paso de venir «lo hace a sacar trabajo», con menos opciones de formación, tiempo de investigación... Y «eso no es justo»; cuando se los debería premiar el tiempo trabajado en centros comarcales con más puntuación de cara a las oposiciones y a una carrera profesional.

En lugar de eso, denuncian que se opta por ir derivando cada vez más pruebas, exploraciones o pequeñas cirugías. «Es algo que se va estableciendo y aceptando, pero que se quita de los centros pequeños. Tiene que primar la atención a los pacientes y obligar a un enfermo a hacer un montón de kilómetros para una ecografía no lo es».

Trabajar al 100%

Tienen claro que no tiene sentido que se hagan inversiones potentes en maquinaria y equipos que, después, no se usan porque no hay personal suficiente para trabajar con ello. «Dentro de poco no servirán o estarán obsoletos. Lo público tiene que trabajar al 100%, como hacen en la privada».

En la ciudad, ya que así se lo están trasladando los mirandeses a miembros del Observatorio, existe la sensación de que «se nos está tomando el pelo y haciéndonos de menos respecto a otras ciudades». Por eso, el colectivo ha decidido volver a hacer un llamamiento a la movilización para garantizar la cobertura de las plazas y volver a exigir que se deroguen las leyes que permiten la privatización.

Será la quinta manifestación en defensa de los pacientes mirandeses que se convoca en la ciudad desde la pandemia, las anteriores fueron en octubre de 2020, junio, de 2021, mayo de 2022 y junio de 2024. A estas se suma la celebrada en Valladolid este año a mediados de marzo por diversos colectivos de la región.