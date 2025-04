Voluntad y flores para hacer brillar el día en Miranda

Ayer domingo fue una jornada en la que quedó patente que en Miranda hay público para todo; coincidieron varias actividades que habitualmente congregan a muchos ... mirandeses y, pese a que la mañana amaneció amenazando lluvia, pudieron celebrarse con normalidad las dos que se hacían en la calle y que siempre lucen más si la climatología es favorable.

Giafys tenía preparado su decimoctavo paseo saludable para quienes se animaran a recorrer alrededor de siete kilómetros a pie o en bicicleta, y la Plaza de España se había engalanado para acoger una nueva cita de la ya tradicional Feria de las Flores, y los dos acontecimientos acabaron celebrándose y convirtiéndose, como suele ser habitual, en un éxito.

Coincidieron los dos llamamientos a la misma hora puesto que la actividad se inició tanto en la plaza como en el parque Antonio Machado a las once de la mañana. Acercarse a ver cómo transcurría la feria ofrecía un amplio abanico horario ya que por la mañana permaneció activa hasta las dos y media, y por la tarde volvió a acoger público desde las cinco y media. La cita con Giafys, por contra obligaba a los caminantes o a los ciclistas a no despistarse en cuanto al momento en el que se iban a dar ya los primeros pasos del paseo, ya las primeras pedaladas de la ruta, y desde una rato antes empezaron a acercarse muchos de los inscritos «no todos», apuntaba Koro Quevedo que comentó que «ha habido alrededor de cuatrocientas inscripciones, pero muchas personas se apuntas sólo por hacer la aportación económica, y otras, visto cómo ha amanecido el día, han optado por no venir».

Algo que indicaba que era lógico si se tiene en cuenta que «la mayor parte de nuestro colectivo tiene enfermedades y la climatología influye en su estado». Aun así fueron un par de centenares los que dejaron de mirar las previsiones meteorológicas y, con un chubasquero por si acaso, hicieron el paseo saludable

Y luego feria

Algunos de ellos se quedaron con ganas de continuar con la caminata y tras llegar al punto de partida, el parque Antonio Machado se encaminaron a la parte vieja para disfrutar con la Feria de las Flores; una cita ya consolidada en la que muchos aprovecharon para comprar flor de temporada.

Eso los mayores, porque los pequeños se apuntaron a los talleres, tanto el de plantación como el de terrario de suculentas con materiales reciclados. Disfrutaron de lo lindo, lo mismo que los visitantes que por la mañana pudieron escuchar a Los Búhos y por la tarde a la Joven Orquesta Gregorio Solabarrieta.