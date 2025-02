Vivir y trabajar en el medio rural próximo a Miranda

La ansiada tranquilidad de un pueblo no siempre es posible de conseguir. Principalmente, por los problemas que implica conciliar vida laboral y personal en un entorno rural donde, habitualmente, escasean las oportunidades profesionales. El reto para quienes ansían quedarse a vivir en un pequeño municipio ... pasa por crear esas opciones de empleo. De hecho, en muchos casos, hobbies y actividades que no se han desarrollado en plenitud por falta de tiempo y espacio, se convierten en una vía al emprendimiento y un trabajo con el que aunar vivir en un municipio pequeño y haciendo, además, de lo que te gusta.

Un objetivo que, de momento, ya han conseguido los impulsores de la Casona del Indiano en Ayuelas y los emprendedores de varias ideas de negocio en Santa Gadea del Cid, municipio que cuenta con 161 habitantes, la cifra más alta de la última década.

Casi el doble de los que están registrados en Ayuelas, que ha empezado el año con 64. A ellos se suman, en otra pedanía próxima, en Guinicio, otros 23. En Montañana están registrados 29 y 56 se encuentran censados en Suzana. Algunos más, hasta 75, figuran en el padrón reciente en Ircio y otros 246 en Orón. En total, en las seis pedanías de Miranda, constan empadronadas 493 personas.

Tomas Saura Casona Indiana de Ayuelas «Hemos logrado un sobresaliente en plataformas de reserva en 3 años»

Tomas Saura y su socio encontraron la Casona Indiana de Ayuelas «por casualidad», pero desde el primer momento tuvieron claro que «tenía muchas posibilidades, pese a encontrarse en unas condiciones malas». Llevaba 40 años cerradas cuando se animaron a recuperar –un trabajo que les llevó 5 años– y crear un alojamiento con encanto.

En ese proceso descubrieron que el inmueble había pertenecido a Federico de Santiago y Ruiz de Loizaga (1850), que llegó a ser presidente de la Diputación de Burgos, y, además, se lanzaron a poner en valor algunos de los elementos que hallaron en la casa, hasta conseguir que a finales de 2023 la Junta les reconociera como centro museístico. Un espacio abierto, bajo cita previa, a quienes visiten los alrededores de la ciudad y a los huéspedes que se alojan en alguna de las 8 habitaciones con que cuenta la Casona. «Les enseñamos la bodega y la planta baja y explicamos la historia de la casa».

En todo momento, se ha intentado «recuperar el espíritu auténtico de la casa y ofrecer a los clientes una estancia singular, que no tiene que ver para nada con la de un hotel al uso», explicó Saura.

Además de alojamiento en un edificio histórico pero con todas las comodidades, cuenta con desayuno con productos elaborados por ellos mismos, ya sea yogur, queso fresco, bizcochos, mermeladas, conservas... «En fin, productos naturales y de proximidad. Son detalles que la gente aprecia».

Y todo ello en un entorno de descanso, dentro de la ruta entre Europa y Portugal, que le hace idílico para muchos foráneos que quieren un tiempo de relax. «Tenemos bastantes clientes extranjeros y muchos incluso repiten. Es algo que, en tres años, consideramos extraordinario. Nos llena de satisfacción».

A esos clientes se suman turistas que recorren la zona norte de la provincia y otros puntos de interés en Álava, como Salinas de Añana;o las bodegas de Haro;y gente de empresas que viene a Miranda pero busca un ambiente más relajado. «En 3 temporadas hemos conseguido un sobresaliente (9,6) en la puntuación de plataformas de reserva online».

Miel y Bellotas Diego Martínez Urruchi «Soy productor y comercial, porque si no vendes no puedes vivir de ello»

El poso que dejaron en él los fines de semana y los veranos de la infancia en el pueblo sedimentó tanto que cuando tuvo que imaginar su futuro no se vio en otro lugar. Aunque estudió Biología en Madrid y allí, en un municipio próximo, empezó junto a amigos sus primeros proyectos agrícolas, esa gran ciudad «nunca me terminó de encajar, me sentía un poco como en una prisión».

Un 'encierro' del que escapaba a menudo para volver a Santa Gadea, donde se había montado ya unas colmenas de abejas, pero más pensando en el autoconsumo.

«Después de dar bastantes vueltas tenía muy claro que no quería seguir en el mundo académico ni quería trabajar para nadie. Pero a pesar de iniciar varios proyectos, allí donde fui siempre tuve en la cabeza mi tierra».

Así que, un día decidió volver y, como ya tenía iniciada la actividad con las abejas, apostó por formarse bien en ese ámbito y avanzar en esa línea para «hacerla crecer hasta que llegara a ser suficientemente rentable». Y, a día de hoy, aunque todavía está en plena expansión, puede vivir de ello. De momento, tiene 50 colmenas, pero ésa es una cifra que espera duplicar este mismo año. Un crecimiento cualitativo, pero con un número aún de pequeña explotación. Lo que no quiere decir que se plantee ampliarla mucho. Aunque eso suponga renunciar a las ayudas de las administración, ya que se conceden a partir de las 150. «Es un modelo que no me convence».

Su apuesta pasa por ser altamente productivo con un pequeño colmenar, para que pueda dedicarse a ello al cien por cien, y respetando unos criterios productivos muy relacionados con el cuidado del entorno.

Además, ha optado por la venta directa de su miel, sin intermediarios y la fórmula ha resultado, el año pasado, pese a haber doblado producción, lo consiguió vender todo e incluso, le faltó. Tampoco se queda ahí y trata de diversificar, poniendo en valor la cera y otros subproductos de las colmenas, además de dar cursos. «Soy productor y comercial, porque si no vendes no puedes vivir de ello. Eso es lo que les falta a veces a algunos proyectos rurales».

Cerveza Santa Gadea Javier Gómez «Hago algo que me gusta y me salen las cuentas»

Llevaba años haciendo cerveza de manera artesanal, para consumo propio, pero cuando la empresa en la que trabajaba cerró, en lugar de buscar un empleo optó por ser su propio jefe apostando por la elaboración artesana de esa bebida de cebada.

El proyecto nació en 2017, en un local de su suegro en Santa Gadea, donde viven ambos, aunque no fue hasta 2020 cuando comenzó la comercialización y la apertura al público. «Acondicioné el local, completé mi formación y adquirí varios equipos más». Desde entonces la actividad ha ido en aumento y no ha dudado en realizar distintas mezclas para captar la atención del consumidor, al que se acerca por diversas vías, ya sea vendiendo a través de su página web, en ferias, a través de catas y visitas a sus instalaciones...

Le ha tocado poner en pie un negocio desde cero, con la única experiencia de llevar años produciendo para autoconsumo. Esencial saber producir, pero no lo más complicado. Para él lo ha sido la venta; aunque el papeleo tampoco ha resultado fácil. Y eso que agradece la «ayuda recibida por el Ayuntamiento de Santa Gadea que me ha dado todos los apoyos posibles» para conseguir los papeles y gestionar los trámites, de cara a poder vivir de la que todavía, es una producción muy pequeña, estimada en 12.000 litros el pasado ejercicio.

«Pero lo bueno, es que desde que empecé, ejercicio tras ejercicio voy creciendo un poco». Yeso le da ánimos para seguir, porque implica que a la gente le está gustando y nos estamos dando a conocer. Este año espera llegar a los 15.000 litros producidos, el máximo al que puede aspirar con los actuales equipos. Pero, de momento, con lo que hay, ya puede vivir de esa actividad y, sobre todo, conciliar. Tiene dos hijos pequeños que puede cuidar y hacerlo mientras desarrolla algo que le gusta y en lo que innova, produciendo distintos tipos de cerveza. Este año ha estrenado una tostada, probó salió bien y ahora mismo es la que más salida tiene. «Empecé con dos tipos de cerveza y ahora tengo 8. Hago algo que me gusta y salen las cuentas, aunque todavía tengo mucho que aprender y mucho que hacer», zanjó.

Mavi Preservadas María Victoria Romero «Decidí emprender y convertir un hobby que me encanta en trabajo»

Cambió el estrés de vivir en Madrid por la tranquilidad de un pueblo como Santa Gadea del Cid y la adrenalina de ser enfermera de cirugía por la relajación de hacer flores preservadas, diseños florales y poder charlas con las alumnas de los talleres que ha comenzado a impartir.

María Victoria, junto a su marido, se instaló el pasado año en ese municipio próximo a Miranda, pero que no conocía, y no puede estar más satisfecha con la decisión tomada. «Era o salud o dinero y quería un sitio tranquilito», valoró Romero.

Comenzó trabajando en casa, pero poco después habilitó el garaje como taller en el que desarrollar su actividad y poder, además, enseñar, tanto a trabajar con flores como a hacer velas artesanales. Pero realmente, el 90% de su trabajo es online, Internet permite llegar a cualquier lugar del mundo desde cualquier lugar que se elija para vivir, y ella tiene claro que su sitio está en Santa Gadea.

Realmente, la idea de negocio surgió casi por casualidad cinco años atrás. Quería hacerse su ramo de novia, navegando por las redes vio las flores preservadas y «cuando me llegaron a casa, me enamoré». Tanto que se lanzó a aprender y empezó haciendo cosas para amigos, conocidos, compañeros de trabajo de Madrid... A todo el mundo le encantaban, así que cuando decidieron dejar la capital para instalarse en un pueblo, vio claro por donde enfocar su futuro laboral, dado que como sanitaria lo del teletrabajo no era una opción. «Decidí emprender y convertir, un hobby que me encanta, en mi trabajo», detalló Romero; más que contenta, además, con la acogida que le han brindado en el pueblo.

Tiene lo que buscaba y con un negocio del que puede vivir. Y es que el 90% de sus ventas las realiza a gente que la conoce por redes sociales, principalmente Instagram. Evidentemente, también está presente en los mercados que el último domingo de mes organizan en Santa Gadea, así como en otros que surgen en el entorno, y está cerrando otras colaboraciones en el entorno. «A la gente le gusta mucho la artesanía», aseguró.