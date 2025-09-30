Las visitas de memoria histórica en Miranda cierran el periodo estival con más de 600 asistentes

El programa de visitas guiadas gratuitas que ofrece el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Memoria Histórica, ha recibido más de seiscientas visitas entre ... las veintidós jornadas realizadas cada sábado desde el mes de mayo hasta septiembre.

Por otra parte, al aumentarse la frecuencia de las visitas, el número de participantes en las mismas fechas del año pasado se ha duplicado con 158. También se han atendido a un mayor número de visitas concertadas para grupos atendiendo a 275 personas, 200 más respecto al año pasado. En estas jornadas han estado involucrados centros educativos «de primaria, bachillerato y formación profesional» y asociaciones procedentes de «Aranda, Vitoria y Guernica», tal y como revela la concejala de Memoria Histórica, Begoña González.

La época estival ha animado a que distintas personas extranjeras se sumasen a las visitas. Países como Reino Unido, Colombia, Cuba y Argentina han tenido representación durante las jornadas de memoria histórica de la ciudad. De igual forma han acudido personas de varias provincias del país, lo que refleja un claro interés por la historia mirandesa.

El programa de visitas que contempla el Jardín de la Memoria, el Centro de Interpretación y los restos del Campo de Concentración seguirá en activo lo que resta de año. Las inscripciones a las mismas se realizan en la página web mirandamemoria.es y tienen una duración aproximada de dos horas.

«Este programa es clave para dar a conocer esta parte de nuestra historia, que es indispensable conocer. Por otro lado, la ampliación de elementos en el Centro de Interpretación es constante», explicaba la concejala de Memoria Histórica, Begoña González.