Vinculan con un intento de homicidio a dos de los tres menores detenidos por quemar un puesto ambulante en Miranda Están acusados de intentar prender fuego en abril a una persona sin hogar que dormía junto a la estación de autobuses

Cristina Ortiz Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:46 | Actualizado 10:57h. Comenta Compartir

Además de por quemar un puesto ambulante en el parque Antonio Cabezón durante las fiestas de San Juan del Monte, dos de los tres menores detenidos por este caso han sido vinculados al intento de homicidio de una persona sin hogar ocurrido en Miranda, en las inmediaciones de la estación de autobuses, en la madrugada del 22 de abril.

Ese día, un hombre que pernocta habitualmente en la vía pública fue víctima de un ataque incendiario mientras dormía en esa zona de la ciudad. Según su testimonio, dos varones se aproximaron al lugar y, minutos después, arrojaron sobre él una caja de cartón en llamas, previamente preparada con papeles y rociada con líquido inflamable.

Un testigo confirmó haber visto a los agresores manipular el cartón y prenderle fuego antes de lanzarlo directamente sobre la víctima, quien sufrió la pérdida de su saco de dormir y manta, aunque afortunadamente no resultó herido de gravedad.

Los presuntos autores, dos menores de edad, grabaron la agresión mientras se reían y se burlaban de la víctima, lo que ha llevado a los investigadores a imputarles un delito de homicidio en grado de tentativa agravado por otro de odio por aporofobia.

Los dos arrestados por ese caso, junto a un tercer menor, están acusados también de ser los presuntos autores del incendio de un puesto ambulante instalado durante las fiestas de San Juan del Monte en el parque Antonio Cabezón.

Fue el 9 de junio sobre las cuatro de la madrugada, cuando una mujer de origen peruano, Gloria Velázquez, propietaria de un puesto ambulante, denunció que mientras dormía en su furgoneta frente al puesto, escuchó ruidos y descubrió que su negocio estaba ardiendo. Otros vendedores intentaron sofocar el fuego, que se propagó rápidamente, poniendo en riesgo la vida de quienes dormían en los puestos.

La intervención de los agentes de Policía Nacional que actuaron rápidamente evitó daños mayores, procediendo el servicio de bomberos a la extinción por completo del fuego, aunque las pérdidas económicas ascienden a más de 35.000 euros. La denunciante también manifestó que otra mujer de un puesto cercano al suyo, días antes del incendio había recibido amenazas racistas.

Tres menores de edad -dos de ellos implicados en el ataque anterior de fecha 22 de abril- han sido imputados como presuntos autores de un delito de daños agravado por un delito de odio por xenofobia. En esta ocasión, también se grabaron los momentos previos al ataque, pronunciando frases como «vamos a quemar unos panchos» y «vamos a matarlos», lo que refuerza la hipótesis de la agravante de delito de odio por racismo.

La actuación coordinada de la Brigada Local de Policía Judicial permitió identificar y detener a los tres menores implicados el lunes, como ya adelanta EL CORREO en su edición en papel de este miércoles. Los tres son considerados presuntos autores de un delito de daños y a dos de ellos se les acusa también de un delito de tentativa de homicidio agravado por delitos de odio al ser motivados por aporofobia y xenofobia. Ambos hechos presentan un modus operandi similar, utilizando el fuego como instrumento de agresión, y reflejan una violencia gratuita contra personas vulnerables.

Todos ellos han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores de Burgos, que instruye las diligencias correspondientes y ha determinado su inmediato ingreso en un centro de menores.

