El ataque a una persona sintecho en la estación de autobuses tuvo lugar el 22 de abril. Avelino Gómez

Víctimas del odio y del racismo en Miranda

Gloria y Antonio ponen nombre y relato a los afectados por la violencia gratuita de jóvenes menores de edad contra personas vulnerables

Cristina Ortiz/ Raúl Canales

Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:39

No se conocen, no se han visto nunca, ni sus historias de vida guardan ninguna relación, más allá de la de haber sido ambos objetivo ... en Miranda de la violencia de un mismo grupo de jóvenes y víctimas de un delito de odio agravado por aporafobia y xenofobia. Ambos hechos, además, tal y como destacaba la policía tras la detención de los tres jóvenes menores de edad, presentan un modus operandi similar, utilizando el fuego como instrumento de agresión, y reflejan una violencia gratuita contra personas vulnerables.

