Víctimas del odio y del racismo en Miranda

No se conocen, no se han visto nunca, ni sus historias de vida guardan ninguna relación, más allá de la de haber sido ambos objetivo ... en Miranda de la violencia de un mismo grupo de jóvenes y víctimas de un delito de odio agravado por aporafobia y xenofobia. Ambos hechos, además, tal y como destacaba la policía tras la detención de los tres jóvenes menores de edad, presentan un modus operandi similar, utilizando el fuego como instrumento de agresión, y reflejan una violencia gratuita contra personas vulnerables.

Gloria Vendedora ambulante «Todavía lloro cuando pienso que he perdido lo que trabajé 30 años»

Panchito, sudaca, Mena,... detrás de esas palabras despectivas que solo buscan deshumanizar y que cada vez se escuchan más, hay historias que merecen ser escuchadas. La de Gloria comenzó en 1990, cuando su espíritu aventurero y la crisis que azotaba Perú, la llevaron a hacer las maletas. Nunca pensó en quedarse en España. Su viaje era solo por un año, porque incluso tenía plaza de funcionaria en su país, pero los planes no siempre suceden como uno los imagina.

Gloria tiene dos hijos, poco mayores que los que quemaron su puesto en Miranda. Tan españoles como ellos. Aunque su carácter luchador le ha permitido salir adelante, pidiendo un crédito al banco y gracias a la solidaridad de personas anónimas, todavía hay noches que se despierta pensando en aquellos minutos en los que todo lo que ha construido durante décadas de sacrificio, quedó reducido a cenizas por la intolerancia de unos chavales que no han alcanzado la mayoría de edad pero que supuran odio, triste reflejo de una sociedad que normaliza discursos que parecían cosa del pasado.

A Gloria le duele todo el dinero perdido, pero mucho más el desprecio. «Esos tres chicos se pasaron todo San Juan viniendo a molestar a los vendedores ambulantes y a decirnos inmigrantes de mierda, volver a vuestro país», recuerda Gloria, que lamenta que en el lugar que le abrió los brazos ahora calen los discursos racistas alentados por la extrema derecha.

«Todos somos personas, sin importar el origen ni el color de piel. Muchos españoles también han emigrado, y ahí está la historia para comprobarlo. No es fácil dejar a tu familia atrás y comenzar de cero en otro lugar, pero nadie nos regala nada. Venimos a trabajar duro, no a robar», afirma.

Trabajadora incansable

A pesar de tener el título de psicología homologado, a este lado del charco Gloria nunca ha podido ejercer su profesión. Pero nunca ha tenido reparos en buscarse la vida, desde interna en varias casas a cuidar niños. Hasta que emprendió su propio negocio. Trabajadora incansable, igual que su fallecido esposo, han pasado media vida de feria en feria, compaginando hasta dos eventos a la vez para poder prosperar. «Cuando pienso en lo que tenía, que no nos llovió del cielo sino que lo hicimos a base de trabajar y trabajar, y veo el puesto que tengo ahora, me dan ganas de llorar. Pero tengo que seguir».

Pamplona, Tudela, San Sebastián de los Reyes,... la carretera sigue siendo su vida cada semana. Con más ganas incluso que antes de lo que le pasó en San Juan del Monte. Porque en la tragedia, ha sabido encontrar la lectura positiva. «Perdí mucho en Miranda, pero gané una familia, la de Marian Rocandio y la de toda la gente que me ha ayudado. Tengo pendiente una visita para saludarles», concluye.

Antonio Persona sin hogar «Me gustaría tenerlos delante y preguntarles por qué, por qué yo»

A finales de este mes hará cinco años que Antonio 'vive' en Miranda, una ciudad en la que, hasta el ataque sufrido la noche del 22 de abril, no había tenido ningún problema. Tampoco lo ha vuelto a tener desde entonces. «Es una zona muy tranquila y yo nunca me meto con nadie», defendió. Pero lo que vivió esa madrugada no lo olvidará nunca porque tiene claro que de haber estado profundamente dormido, la historia hubiera sido otra.

Afortunadamente, el ataque le pilló aún cogiendo el sueño, y reaccionó con rapidez para evitar las llamas. «Cuando estaba cogiendo el sueño escuché un golpe, pum. Me di la vuelta y tenía una caja ardiendo encima. La aparté y me levanté rápidamente, gritando, pero no vi a nadie».

No los vio en ese momento, pero tenía muy claro que se trataba de dos jóvenes a los que había visto un rato antes en frente de donde duerme. También los vio un vecino que salía del coche con el garaje y paró. De hecho, cree Antonio que fue quien llamó a la policía, a la que él no había avisado y se personó pocos minutos después en la zona. Así que denunció. «Les conté que en el entorno había cámaras y que a esas horas sólo había visto a dos jóvenes, por lo que tenían que ser ellos, que revisaran las imágenes. Pero aquello pasó y no volví a saber nada».

Hasta el martes por la noche, cuando volvió a tener noticias del tema. Fue la policía la que le buscó, cuando se disponía a dormir en el hueco que desde hace años tiene por hogar en la estación de autobuses, para informarle personalmente de que los presuntos culpables habían sido detenidos. «Me gustaría tenerlos delante y preguntarles, por qué, por qué yo. Nada más».

Al menos sí que reconoce que para él «ha sido un alivio» que los hayan detenidos; porque aunque asegura no sentir miedo si «respeto», porque al vivir en la calle tiene claro que «es algo que puede volver a pasar». Siempre hay un riesgo. La suya es una vida dura que «no se la deseo a nadie».

El dinero que saca a diario gracias al apoyo de la ciudadanía mirandesa no le da para alquilar una habitación en una pensión. Le llega para comer y poco más; así que se mueve con 'la casa' a cuestas, hace y deshace a diario la mochila en la que guarda todas sus pertenencias. Y con 64 años «quién me va a dar un trabajo». Tiene claro que a su edad conseguir un empleo es un quimera y más teniendo algunos problemas de salud que le afectan, fundamentalmente, a la movilidad.

Con lo que sí que cuenta es con la solidaridad y el respaldo del barrio, que ya le hicieron saber que le apoyarían para que llegado el momento de un juicio tenga defensa legal o lo que le pueda hacer falta. «Con que les den un escarmiento bueno me quedo satisfecho, para que aprendan y no lo vuelvan a hacer».f