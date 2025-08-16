Viajes desde Miranda mientras Bilbao se transformaba

Si se pregunta en Miranda por Bilbao todo el mundo tiene una opinión sobre la capital vizcaína, y tiene conocimientos sobre ella; una ciudad muy ... cercana para los mirandeses, y no sólo porque la distancia kilométrica sea escasa.

Muchos han sido los viajes de ida y vuelta realizados entre ambas urbes por los mirandeses, y entre quien los ha protagonizado se encuentra Ángel Melgosa que se ha decido a plasmar en un libro las sensaciones que fue teniendo y acumulando durante sus idas y venidas viajando en tren «casi todas las semanas el día que tenía fiesta en mi trabajo» entre los años 1978 y 1999. Más de dos décadas que han dado para que sus reflexiones puedan ser compartidas por quienes se adentren en las páginas de 'Una mirada a la metamorfosis de Bilbao'; porque «de eso se trata, de mis sensaciones a lo largo de esos años al ver cómo se ha ido transformando».

En esta su cuarta incursión en el mundo literario lo que ofrece, ofrecerá cabría decir porque el libro se pondrá a la venta durante el próximo mes de septiembre, una «historia novelada» en la que lo que cobra fuerza son los diálogos del protagonista «con los amigos y la gente que va conociendo», y en los que van apareciendo las sensaciones que se van apoderando de él a medida que va conociendo la ciudad y comprueba cuáles son las transformaciones que se dan en esa urbe.

Aunque siendo más pequeño ya había ido «dos o tres veces para ir e ver al Athletic, con mi padre, Ángel Melgosa comenzó a conocer y descubrir la ciudad con dieciséis años, y podría decirse que lo suyo con Bilbao fue un amor a primera vista. «Ha sido y es un idilio constante porque es una ciudad que me encanta, y con este libro lo que pretendo es que quienes lo lean dejen atrás esa idea de que Bilbao hace años era una ciudad con poco atractivo». Argumenta que en aquellos años y durante mucho tiempo «casi siempre que se hablaba de esa ciudad era para mal y a mí me sorprendió porque en mi opinión tenía, y tiene, mucho encanto».

En esta 'Mirada a la metamorfosis de Bilbao' reflexiona sobre los cambios «sin esperar que todo el mundo comparta mis opiniones, por supuesto», que dejan claro que aunque «con los años ha ido evolucionando y tiene cosas modernas y muy atractivas yo me quedo con el Bilbao de antes».

En el libro, antes de adentrarse en las reflexiones que son el alma de la narración, incluye también Melgosa un repaso a su propia vida de niño en el barrio, así que también da protagonismo a Miranda.

En la narración no faltan tampoco alusiones a alguna de sus pasiones, como la ópera y las experiencias que él vivió en la capital vizcaína.

Quienes se adentren en el último trabajo de Ángel Melgosa, que llegará a las librerías en septiembre, tendrán la opción de conocer su particular visión sobre la transformación de Bilbao, una ciudad que nunca se cansa de alabar.