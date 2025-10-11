Los veteranos fueron jóvenes otra vez en Miranda

No se abrieron setenta bares, como ocurría en las que pueden considerarse épocas doradas de la Parte Vieja, esos años 80 y 90 en las ... que quienes se pasearon este sábado por sus calles eran jóvenes que en ocasiones no llegaban ni tan siquiera a ser veinteañeros, no, pero se tuvieron todos en cuenta en las conversaciones, eso es seguro, porque quien más quien menos se los conocía todos.

No es Miranda una ciudad tan grande como para que coincidir con quienes fueron tus colegas de aventuras en los tiempos de juventud sea imposible, en absoluto, pero es evidente también que una gran Quedada como la que se organizó este sábado sirvió para que los recuerdos afloraran y se compartieran.

Se opine o no que el tiempo pasado fue mejor, lo que está claro es que una vuelta a los años pretéritos, con la que se pretende dejar en el olvido que van pesando y que como las locuras de juventud, pocas, siempre se convierte en una cita agradable para quienes la protagonizan.

El sábado ya todos, como mínimo cuarentones, y muchos con alguna década más a sus espaldas, volvieron a disfrutar del ambiente de la Parte Vieja, ese que era tan particular y que hacía que todos los fines de semana el trasiego que se vivía en la zona de Allende se trasladara hasta todas y cada una de las calles de Aquende, a lo viejo porque los jóvenes cruzaban el puente para poner en el otro lado las bases de sus historias personales.

Así las cosas con la gran Quedada se volvieron a reencontrar los que hacía tiempo que no se veían y todos evocaron su pasado y «mas formales que entonces», como decían algunos, se volvieron a sentir tan jóvenes como en las últimas décadas del siglo pasado. Eso sí, se retiraron antes.