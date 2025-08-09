El vertido al Bayas en Miranda es melaza acumulada en la azucarera

El río Bayas va recuperando poco a poco su color habitual tras una semana en la que las aguas bajaban totalmente marrones por culpa de ... un vertido de la azucarera. A falta de las conclusiones de la investigación abierta por Seprona y Confederación Hidrográfica del Ebro, los primeros informes de la empresa apuntan a la rotura de alguna tubería en el sistema interno de almacenamiento de la planta que ha provocado que la melaza, residuo del tratamiento de la remolacha, haya acabado en el Bayas.

Aunque en principio ese producto no contiene grandes químicos, por lo que los análisis del PH del agua arrojaban parámetros dentro de la normalidad, su presencia en el río reduce la cantidad de oxígeno en el agua. Es lo que ha provocado la mortandad de peces, pero al parecer no se han visto afectadas más especies. Aún así tanto las plataformas ciudadanas como el Ayuntamiento no esconden su preocupación por el impacto ambiental que pueda tener a medio plazo.

A diferencia de las jornadas anteriores, el Bayas ya no bajaba ayer con un color tan marrón. Azucarera ha soltado, a instancias de las autoridades, mayor cantidad de agua en los últimos días para empujar el vertido y conseguir que llegue hasta el Ebro, lo que facilitaría que se diluyera al haber un caudal mucho mayor. Los intentos no dieron el resultado esperado en los primeros días, pero después de una semana, poco a poco la melaza se ha ido mezclando con el agua limpia que baja por el Ebro y ya no es tan distinguible como antes la diferencia de colores en la zona de la desembocadura.

La melaza es un producto agrícola de color marrón oscuro originado por el azúcar y la remolacha. Su composición y características dependen de diversos factores, aunque las primeras muestras que se han tomado en el Bayas invitan a pensar que el vertido no contenía productos químicos, o al menos no en grandes concentraciones.

Ahora serán las autoridades las que deban determinar si la planta, que está realizando labores de mantenimiento para iniciar la próxima semana su actividad, ha incurrido en un delito medioambiental o si se ha tratado de un accidente.