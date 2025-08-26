Para Veronique el alojamiento de Miranda ha sido «une très belle surprise»

Veronique Duranton descansaba en una de las estancias antes de dar una vuelta por la ciudad ya que en Miranda, como en otros pueblos y ... ciudades en los que para, aprovecha su estancia para conocer lo que puedan ofrecer. Esta peregrina francesa, de La Rochelle, que terminará su aventura por este verano en Burgos, se encaminó hacia la parte vieja después de comentar que el albergue mirandés había sido para ella «une très belle surprise», que lo fue por «su comodidad, por lo tranquilo que es y por la gran cercanía y proximidad con la que me están atendiendo». Todo fueron alabanzas y, a buen seguro que en el libro en el que los peregrinos apuntan sus sensaciones pondrá que su estancia ha sido excelente.

Quienes se afanan en conseguir que sea de esa manera como se sientan todos los que aprovechan la existencia del albergue mirandés para hacer un alto en el camino son todos los socios, pero de manera especial la decena de los que realizan funciones de hospitaleros; hombres y mujeres que lo son durante períodos de una semana.

Ayer quien tomó el relevo, y se encargó de indicar a la peregrina francesa cómo podía moverse por Miranda, fue Daniel Mariscal que está encantado con su labor que «ahora que estoy jubilado puedo realizar. Me parece que echar una mano en esto es algo sencillo de hacer y que sirve para ayudar a la asociación en su día a día. Es importante implicarse para conseguir que una asociación como ésta se mantenga».

Le llamaba la atención la cultura que podía encontrarse a lo largo del Camino y que emprenderlo «te permite también hacer deporte», y de ahí que decidiera formar parte de la Asociación de Amigos del Camino, y en los últimos tiempo se comprometiera un poco más y se hiciera hospitalero.

Cada vez que llega algún peregrino no tiene más que llamar al teléfono que puede encontrarse en la puerta del albergue para que, «entre las doce del mediodía y las ocho de la tarde les ayudamos en lo que necesiten. Además de mostrarles el alojamiento y su funcionamiento también les hablamos de nuestra ciudad y nuestro camino Vía de Bayona», así que se convierten en unos particulares guías turísticos que, una vez que los peregrinos dejan en albergue, antes de las diez de la mañana, se encargan de «realizar las tareas de limpieza para que todo quede en condiciones para que el sitio pueda ser utilizado por otras personas».

Realiza su trabajo desinteresadamente, como el resto de hospitaleros y lo que apunta es que «es un orgullo para todos ver que quienes pasan por aquí se sienten a gusto con nosotros».