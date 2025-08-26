El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Daniel mariscal acompañó a Veronique para explicarle como debía moverse por Miranda. A. Gómez

Para Veronique el alojamiento de Miranda ha sido «une très belle surprise»

Esta peregrina francesa alabó tanto las instalaciones como el trato que se le dispensó por parte de los hospitaleros

María Ángeles Crespo

Martes, 26 de agosto 2025, 00:01

Veronique Duranton descansaba en una de las estancias antes de dar una vuelta por la ciudad ya que en Miranda, como en otros pueblos y ... ciudades en los que para, aprovecha su estancia para conocer lo que puedan ofrecer. Esta peregrina francesa, de La Rochelle, que terminará su aventura por este verano en Burgos, se encaminó hacia la parte vieja después de comentar que el albergue mirandés había sido para ella «une très belle surprise», que lo fue por «su comodidad, por lo tranquilo que es y por la gran cercanía y proximidad con la que me están atendiendo». Todo fueron alabanzas y, a buen seguro que en el libro en el que los peregrinos apuntan sus sensaciones pondrá que su estancia ha sido excelente.

