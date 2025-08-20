El verano trae a los pueblos de la zona de Miranda vida, vecinos, fiestas... y más limpieza

El silencio que caracteriza a los pueblos se acaba cuando llega el verano. En los meses más calurosos, son habituales las charlas de vecinos en ... las puertas de las casas cuando baja el sol y se vuelven a escuchar risas de niños en las plazas. Muchos de los que se fueron, regresan a pasar las vacaciones. También las personas mayores que por comodidad decidieron mudarse a Miranda pero mantienen su casa, vuelven cuando llega el buen tiempo. A eso hay que sumar las fiestas, que también atraen a un buen número de visitantes.

Las pedanías mirandesas tienen de junio a septiembre más población, un incremento que obliga a reforzar ciertos servicios. Por ejemplo, la limpieza viaria.

Un informe de calidad solicitado por el Ayuntamiento para saber cuales son los puntos en los que debe mejorar la limpieza de las calles y cuales son los que mejor están, reveló la necesidad de incrementar la frecuencia de barrido y limpieza de las calles de las pedanías. «Si hay más gente es normal que tengamos que reforzar», resume María Cueva, que este verano no ha dudado en hablar con la empresa que presta el servicio para dar respuesta a una demanda de las pedanías.

En contrapartida, eso obliga a detraer recursos de otros lugares de la ciudad, porque tanto los medios como el personal son limitados. La concejala admite que se han desatendido un poco más otros barrios mirandeses, con los que espera ponerse al día a partir de septiembre, como Las Matillas, que ahora solo recibe la visita de los barrenderos una vez por semana cuando habitualmente pasan dos veces. La recogida de los contenedores se mantienen en todo Miranda.

Uno de los problemas a los que se enfrentan las pedanías en verano es a los botellones en sus fiestas. La presencia de djs y conciertos anima a muchos mirandeses a acercarse, sobre todo a grupos de jóvenes que ven la oportunidad de extender el ocio nocturno. Casi todos los vecinos ven como algo positivo que la gente quiera disfrutar de sus fiestas ya que las hacen más animadas, pero al día siguiente las consecuencias suelen ser visibles en las calles del pueblo. Sin embargo, este año no ha habido quejas.

El único barrio que ha sufrido un botellón descontrolado ha sido El Crucero, pero los vecinos apuntaron más a la permisibilidad con el consumo de alcohol entre los menores y el ruido que a la suciedad. «Cuando hay fiestas tratamos de reforzar el personal de limpieza y también colocar más contenedores y papeleras», asegura Cueva. De hecho, en las redes sociales se han repetido los mensajes de agradecimiento a los trabajadores de limpieza por recoger a primera hora de la mañana todos los restos de las fiestas, tanto en pedanías como en barrios.