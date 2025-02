«Ahora ver donde los metemos no es un problema, sino el Problema, en mayúsculas» dicen las cuadrillas de Miranda

Las juntas directivas de las cuadrillas son las que tienen que encargarse de todos los detalles y una de las tareas a las que se enfrentan es a la de encontrar alojamiento para los integrantes de las charangas que les acompañarán durante todas las fiestas.

Para las que tienen por hábito alojar a los músicos en el Albergue Juvenil Fernán González, y están acostumbradas a que alguno de los de la cuadrilla se presentara «a las cuatro o las cinco de la mañana en la puerta», en los primeros día de enero para hacer la reserva, se vieron sorprendidos por el cambio de criterio en el alojamiento dependiente de la Junta.

En los primeros días se les fue indicando que preguntaran de cuando en cuando para ver si ese «no se pueden hacer reservas nada más que a un mes vista», cambiaba. Lo han venido haciendo pero el criterio sigue siendo el mismo y desde El Magreo se apunta que «hemos tenido una asamblea, hemos hablado de la situación y lo cierto es que ahora ver donde los metemos no es un problema, sino el Problema, en mayúsculas».

De hecho están buscando alojamientos alternativos y en estos momentos dicen que «nos está costando encontrar, no ya en Miranda, sino incluso, fuera». Sería una opción, pero temen que los músicos, «a los que aún no les hemos comentado nada, a lo mejor nos digan que si tienen que irse fuera a dormir no quieren venir».

Así las cosas tienen claro en esta peña que en estos momentos «que alojarlos nos cueste más de lo que esperábamos, en definitiva, el dinero, casi es lo de menos. Lo que pasa es que tenemos un problemón y veremos a ver cómo lo solventamos»

Primera vez

Si para El Magreo acudir al albergue venía siendo habitual, la cuadrilla El Cachondeo se decidía por primera vez a probar con esta fórmula « por consejo y experiencia de otras cuadrillas para ver si así podíamos ahorrar un poquito», y lo cierto es que ya desde diciembre «que fue cuando nos acercamos por primera vez para preguntar qué teníamos que hacer», vieron que «la cosa no pintaba muy bien porque nos dijeron que a partir de enero habría un bloqueo en las reservas y que no se podían hacer a tan largo plazo».

Ya que en El Cachondeo se había decidido por probar como les iría en el albergue confían en que cuando se vaya acercando la fecha de las fiestas puedan, al menos, optar a disponer de plazas para los músicos de su charanga. Para evitar sorpresas de última hora lo que ya han hecho ha sido «hacer una reserva para las nueve personas de nuestra charanga en un hotel. Y lo hemos hecho así porque nos han permitido no pagar y no hacer el compromiso firme hasta dos semanas antes de las fiesta este ha sido nuestro plan B». Para unos y para otros el tema dl alojamiento de las cuadrillas está en el aire.