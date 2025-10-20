Veolia instalará la climatización del hospital de Miranda por 330.812 euros

Veolia Servicios Lecam se encargará de instalar el sistema de climatización en las plantas de ingreso del Santiago Apóstol y lo hará por un presupuesto ... de 330.812 euros (IVA incluido). Partida que supone un ahorro de 41.854 euros sobre el importe de licitación, fijado en 372.666. Es decir, un 11,2% menos.

La oferta de esta empresa nacional, que en la provincia tiene sedes en Burgos y Aranda, es la mejor puntuada de las tres que presentaron su propuesta técnica y económica para hacerse con el contrato; que busca dar una solución a los problemas del centro sanitario en pleno verano por las elevadas temperaturas que alcanzan las habitaciones y que en los últimos periodos estivales se han intentado mitigar con ventiladores y deshumidificadores en los pasillos.

Una solución temporal y poco efectiva que no será necesario emplear de cara al próximo año ya que la licitación establece un plazo de dos meses para ejecutar la instalación una vez que se haya firmado el contrato con la empresa adjudicataria. Otra de las compañías que presentó su propuesta para hacerse con la ejecución de la obra fue Elecnor Servicios y Proyectos, que aunque recibió mayor puntuación en el plano técnico, también planteaba un importe superior en casi 39.000 euros. La tercera propuesta fue de Electricidad Ferysan. Los tres ofertaban una ampliación de la garantía a 36 meses.

Cuatro zonas

El proyecto técnico en el que se deberá basar la intervención plantea un sistema que impulse el aire climatizado desde la cubierta hasta las estancias hospitalarias, principalmente habitaciones, y la extracción a través de la conducción en los baños, previa colocación de rejillas en la base de las puertas para garantizar la renovación del aire en cuatro zonas del complejo sanitario, las dos zonas quirúrgicas, la materno-infantil y la de medicina interna. Todas ellas parte del inmueble original, el inaugurado en 1988.

La dirección del centro, en la memoria justificativa de la intervención, reconoce que las condiciones actuales de climatización no garantizan un entorno térmico adecuado para pacientes, personal sanitario y visitantes, lo que repercute negativamente en la calidad asistencial y en el confort general del centro.

La estabilidad térmica y la calidad del aire son «factores determinantes para la recuperación de los pacientes y la prevención de infecciones», por lo que resulta imprescindible contar con instalaciones que aseguren una temperatura constante, una ventilación adecuada y un control riguroso de la humedad».

El área de consultas externas y administración, todas ellas ubicadas en la ampliación, sí disponen de aire acondicionado.

En los últimos meses, con una inversión de 217.595 euros (IVA incluido) se han estado realizando trabajos de rehabilitación de las fachadas del edificio del hospital.