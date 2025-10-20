El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las fachadas ya han sido arregladas y pintadas. Avelino Gómez

Veolia instalará la climatización del hospital de Miranda por 330.812 euros

El plazo de ejecución de la obra es de dos meses y mejorará el confort de 4 zonas: las dos plantas quirúrgicas, medicina interna y maternidad

Cristina Ortiz

Lunes, 20 de octubre 2025, 21:08

Veolia Servicios Lecam se encargará de instalar el sistema de climatización en las plantas de ingreso del Santiago Apóstol y lo hará por un presupuesto ... de 330.812 euros (IVA incluido). Partida que supone un ahorro de 41.854 euros sobre el importe de licitación, fijado en 372.666. Es decir, un 11,2% menos.

