La venta de Lotería cada vez se adelanta más y los mirandeses gastarán 75 euros de media
Hay terminaciones que ya son difíciles de conseguir y las administraciones se quedan cortas de décimos en papel
Raúl Canales
Viernes, 14 de noviembre 2025, 23:49
«Ojalá tengas que volver antes de que acabe el año». La frase de despedida que nos lanza la propietaria de la administración ubicada en ... la calle Dos de Mayo está llena de buenos deseos. Ver a la prensa otra vez sería sinónimo de que la suerte ha hecho escala en Miranda en el sorteo que más dinero mueve en el país y el que más expectación genera. Hasta los que habitualmente no juegan, con el Gordo hacen una excepción.
A veces por compromiso, otras por superstición o tradición, pero en casi todas las casas hay algún décimo dando vueltas estos días. Y cada vez los encargos se adelantan más, porque antes era a partir de noviembre cuando se notaba más movimiento pero este año muchos números ya están agotados desde hace semanas.
En junio o julio se podían encontrar décimos en algunos bares, pero la gran mayoría de establecimientos esperaba hasta otoño para ofrecérselos a sus clientes. La tendencia ha cambiado y hay quienes llegan a esta época ya con los deberes hechos, sobre todo muchas asociaciones que hacen participaciones y que quieren más tiempo para generar unos ingresos adicionales.
Las prisas han incrementado las ventas que, previsiblemente, subirán en la ciudad un 2%, lo que arrojará una media de 75 euros por mirandés. ¿Es mucho? La comparativa refleja que va en aumento si se miran números de los ejercicios precedentes y que estamos por encima del gasto por habitante en Álava o La Rioja pero muy por debajo de Burgos. Y es que la provincia está en los primeros puestos de España, duplicando casi la cifra de Miranda.
Como suele suceder, las terminaciones en 5 y 3 son las primeras que vuelan. Luego hay números que siempre tienen tirón por estar vinculados a la ciudad, como el código postal o algunas fechas simbólicas del Mirandés. «También los que llevan la terminación del año en curso gustan mucho», explican desde la administración número 4.
El incremento en las ventas podría haber sido incluso mayor, pero el exilio rojillo en Vitoria ha tenido un impacto directo en la Lotería. «Cuando nos visitaban otras aficiones compraban varios décimos para llevar a su ciudad o incluso para peñas completas», asegura Carlos Roa, de la administración número 1.
Sin papel
Las administraciones se han enfrentado este año a un problema inesperado, la escasez de décimos. Desde Madrid se ha emitido poco papel y se han destinado muchos números a la venta on line. El resultado, «hemos tenido dificultades para suministrar a empresas muy grandes o para dar números a clientes de última hora», reconocen.
La queja ha sido general, no exclusiva de Miranda. «En el sorteo de Navidad la mayoría juega con décimo en mano, porque tiene como esa mística y además es mucho de intercambiarlo con familiares o jugar a medias, pero emiten menos que antes para ahorrar gastos».
Si toca el Gordo, vuelve León Benavente
León Benavente estuvo la semana pasada en Miranda presentando su último trabajo 'Nueva sinfonía sobre el caos'. En principio, no tiene previsto pisar otra vez el escenario de la Fábrica de Tornillos a corto plazo, aunque todo podría cambiar si el bombo navideño es caprichoso y da un premio fuerte al número que le regaló Carlos Roa y que es el que vende un conocido restaurante de la ciudad cuya terminación coincide con un fatal incendio que casi arruina el negocio. En camerinos, se le hizo entrega del décimo con una sola promesa, si resulta premiado, tiene que volver a tocar en Miranda. «Si no, que al menos nos dedique una canción en los próximos discos», apunta entre risas Roa.
