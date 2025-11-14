La venta de Lotería cada vez se adelanta más y los mirandeses gastarán 75 euros de media

«Ojalá tengas que volver antes de que acabe el año». La frase de despedida que nos lanza la propietaria de la administración ubicada en ... la calle Dos de Mayo está llena de buenos deseos. Ver a la prensa otra vez sería sinónimo de que la suerte ha hecho escala en Miranda en el sorteo que más dinero mueve en el país y el que más expectación genera. Hasta los que habitualmente no juegan, con el Gordo hacen una excepción.

A veces por compromiso, otras por superstición o tradición, pero en casi todas las casas hay algún décimo dando vueltas estos días. Y cada vez los encargos se adelantan más, porque antes era a partir de noviembre cuando se notaba más movimiento pero este año muchos números ya están agotados desde hace semanas.

En junio o julio se podían encontrar décimos en algunos bares, pero la gran mayoría de establecimientos esperaba hasta otoño para ofrecérselos a sus clientes. La tendencia ha cambiado y hay quienes llegan a esta época ya con los deberes hechos, sobre todo muchas asociaciones que hacen participaciones y que quieren más tiempo para generar unos ingresos adicionales.

Las prisas han incrementado las ventas que, previsiblemente, subirán en la ciudad un 2%, lo que arrojará una media de 75 euros por mirandés. ¿Es mucho? La comparativa refleja que va en aumento si se miran números de los ejercicios precedentes y que estamos por encima del gasto por habitante en Álava o La Rioja pero muy por debajo de Burgos. Y es que la provincia está en los primeros puestos de España, duplicando casi la cifra de Miranda.

Como suele suceder, las terminaciones en 5 y 3 son las primeras que vuelan. Luego hay números que siempre tienen tirón por estar vinculados a la ciudad, como el código postal o algunas fechas simbólicas del Mirandés. «También los que llevan la terminación del año en curso gustan mucho», explican desde la administración número 4.

El incremento en las ventas podría haber sido incluso mayor, pero el exilio rojillo en Vitoria ha tenido un impacto directo en la Lotería. «Cuando nos visitaban otras aficiones compraban varios décimos para llevar a su ciudad o incluso para peñas completas», asegura Carlos Roa, de la administración número 1.

Sin papel

Las administraciones se han enfrentado este año a un problema inesperado, la escasez de décimos. Desde Madrid se ha emitido poco papel y se han destinado muchos números a la venta on line. El resultado, «hemos tenido dificultades para suministrar a empresas muy grandes o para dar números a clientes de última hora», reconocen.

La queja ha sido general, no exclusiva de Miranda. «En el sorteo de Navidad la mayoría juega con décimo en mano, porque tiene como esa mística y además es mucho de intercambiarlo con familiares o jugar a medias, pero emiten menos que antes para ahorrar gastos».