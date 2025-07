El vehículo de Policía Local accidentado el pasado sábado en Miranda presenta daños graves

Toni Caballero Miranda de Ebro Lunes, 21 de julio 2025, 14:17 Comenta Compartir

«Fue un choque muy aparatoso y con varias personas involucradas; por suerte no hubo que lamentar víctimas porque fue bastante gordo», confiesan algunas fuentes policiales con respecto al accidente que tuvo lugar durante la madrugada del pasado sábado en el camino de Fuentecaliente.

Entonces, dos dotaciones de Policía Local se estaban desplazando de urgencia hacia la calle Ecuador, ubicada en el Polígono de Ircio, dónde se había producido una salida de vía sobre las 1.05 horas, con personas heridas, según el informe del 112.

De camino al lugar de los hechos, a la altura de Fuentecaliente, los dos coches del servicio municipal se encontraron con otro vehículo en la carretera. El primero pudo resabar sin problemas al turismo ocupado por una pareja de 72 y 64 años, respectivamente; pero estos no vieron a la segunda dotación policial y, una mala maniobra para girar cuando los agentes estaban tratando de adelantar, provocó una fuerte colisión entre ambos transportes.

La pareja, con daño en las cervicales, fue trasladada al Hospital Santiago Apóstol por una ambulancia de soporte vital básico; también el agente municipal que salió peor parado, con una lesión en la muñeca, pero este fue trasladado por parte de sus compañeros. El segundo agente también sufrió golpes y lesiones superficiales. No hubo que lamentar víctimas mortales ni lesiones graves, y el policía lesionado evoluciona favorablemente.

En cuanto al vehículo policial siniestrado, se trata del SUV híbrido autorrecargable dotado de un kit de transporte para detenidos en la parte trasera que fue incorporado al servicio municipal en abril y que supuso una inversión de algo más de 52.000 euros al Consistorio.

El coche sufre daños graves en la parte frontal y «hasta que no se repare, en caso de que pueda repararse» en un taller, la Policía Local de Miranda «contará con un coche menos». Así lo avanza Pablo Gómez, concejal de Seguridad Ciudadana, añadiendo que «en caso de no poder ser reparado, no podemos adquirir un coche tan rápido como lo haría un particular y, por lo tanto, habría un vehículo menos en el servicio»