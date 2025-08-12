Los vecinos de Ronda ven «ideal» la solución que plantea el Ayuntamiento de Miranda Urbanismo sostiene que la calle se elevaría menos centímetros de los previstos para que se pueda circular en caso de inundación pero sin que la acera quede hundida

Raúl Canales Miranda de Ebro Martes, 12 de agosto 2025, 23:47 Comenta Compartir

Los vecinos de Ronda de Ferrocarril empiezan a ver luz al final del túnel. La lucha que han llevado a cabo el último mes parece que está cerca de dar resultado, ya que todo apunta a que el proyecto antirriadas no se ejecutará como estaba planteado sino que se realizarán modificaciones para contentar a todas las partes. La movilización ciudadana, respaldada con más de 2.000 firmas, ha hecho que la Junta y el Ayuntamiento muevan ficha.

Tras estudiar nuevamente a fondo todo el proyecto, el departamento de Urbanismo municipal ha planteado una solución intermedia que permitiría salvar la obra, y por lo tanto no renunciar a los fondos europeos, pero minimizando las molestias a los vecinos. La alternativa pasa por elevar la calle solo hasta la cota actual de los portales, una altura menor a la que se pretendía alcanzar pero suficiente para que Ronda del Ferrocarril no quede totalmente inundada cuando hay una fuerte avenida. De esa forma, la acera no quedaría hundida ni será necesario colocar rampas. «Es la solución perfecta» aseguran los portavoces de los vecinos, convencidos de que ha sido la presión popular la que ha obligado a replantearse el proyecto.

Aunque los afectados tienen claro que su prioridad es evitar que la calle quede hundida y separada de la calzada por un muro de caso 0,70 metros, desde el primer momento han manifestado también su interés en salvar otras medias, como las válvulas antirretorno y el pozo aliviadero, por ser necesarias. «Con lo que propone ahora Urbanismo, se puede ejecutar todo, que es bueno para la ciudad, pero sin condenar a los que vivimos en Ronda del Ferrocarril», aseveran.

La opción de Urbanismo aún tiene que ser aprobada por los técnicos de la Junta y por la empresa que se encargará de la obra, porque los trabajos han sido adjudicados. «La elevación de la rasante que se pretendía ejecutar era un despropósito, pero esta nueva opción es mucho más acertada», afirman los vecinos, que ahora ven viable algo que hasta hace un mes parecía imposible. Y es que cuando empezaron a movilizarse, ya se había pasado el plazo de alegaciones y la obra estaba en proceso de contratación. Pero las quejas ciudadanas han arrinconado a las administraciones, que han tenido que dar marcha atrás. El riesgo estaba en perder toda la inversión, ya que si se realiza una modificación sustancial, la empresa puede renunciar a realizar los trabajos y exigir una indemnización. Es lo que están tratando de evitar tanto los técnicos de la Junta como los del Ayuntamiento, porque consideran que Miranda necesita algunas medidas para minimizar los riesgos de inundaciones y que está ante una oportunidad histórica ya que el dinero procede de Europa.

En las últimas semanas, la concejalía de Urbanismo encabezada por Guillermo Ubieto, ha analizado todas las posibilidades. Aunque el Ayuntamiento había dado luz verde al proyecto, en su día ya había puesto sobre la mesa que no le convencía del todo la actuación de Ronda del Ferrocarril. Aún así, presentó alegaciones para retirar los muros de contención a lo largo del cauce del Ebro, pero los reparos con la elevación de la rasante y las rampas no fueron impedimento para que acabara aprobando la obra.

Desde el momento en el que los vecinos mostraron públicamente su malestar, Ayuntamiento y Junta han buscado la forma de revertir la situación siempre ajustándose a la legalidad y a criterios técnicos, sin tener que renunciar por completo al proyecto. Con la alternativa que ahora plantea Urbanismo, en principio sería posible cumplir con todos los objetivos y seguir adelante con la ejecución de unos trabajos necesarios pero sin tanto perjuicio para los residentes en la zona.

Temas

Miranda de Ebro