Los vecinos de Ronda confían en 'salvar' las válvulas antirriadas en Miranda

Los vecinos de Ronda del Ferrocarril han logrado una victoria parcial, ya que la presión popular ha arrinconado al Ayuntamiento y la Junta ya ha ... anunciado que está dispuesta a cancelar el proyecto si la ciudad se lo pide. Pero la buena noticia para sus intereses tiene una contraprestación, ya que desistir de elevar la rasante dejaría casi con total probabilidad a Miranda sin otras dos medidas que sí que cuentan con el visto bueno generalizado: la colocación de válvulas antirretorno y el pozo aliviadero.

El problema es que las tres actuaciones se han licitado de forma conjunta y suprimir una de ellas implica alterar sustancialmente el contrato, algo que no está permitido por la legislación. Anular el actual proyecto y hacer otro con solo las válvulas antirretorno no parece viable ya que, para no perder los fondos europeos, la obra debe estar finalizada antes del próximo verano, plazos muy justo para cumplir con todos los trámites que requiere la administración pública.

«Hay que buscar alguna fórmula para salvar parte del proyecto que sí nos parece interesante», aseguran los vecinos que se han movilizado en las últimas semanas y que están pensando en iniciar una ronda de contactos políticos para ver si es posible encontrar soluciones.

Desde el primer momento, y así quedó claro en la reunión informativa de la semana pasada, han defendido que las válvulas antirretorno les parecen una medida eficaz y necesaria. Su oposición es solo a la elevación de Ronda del Ferrocarril. Por eso celebran que la Junta haya mostrado su disposición a anular esa obra si el Ayuntamiento se lo pide, pero lamentan que eso pueda implicar que no se haga nada y que la ciudad pierda la oportunidad de recibir fondos europeos para poner fin al riesgo de inundaciones.

Es la misma encrucijada en la que se encuentra el Ayuntamiento, que en principio había dado el visto bueno a las tres medidas aunque con matices, ya que reclama mejoras en la accesibilidad en Ronda del Ferrocarril. Tras escuchar a la administración local, el equipo de Gobierno se volverá a reunir en los próximos días para analizar las posibles salidas y ver si sigue adelante o da marcha atrás.