La Primitiva del lunes: comprobar resultados del 24 de noviembre
Camayo lamenta el deterioro de una calle urbana en la que no se ha invertido hace décadas. Avelino Gómez

Los vecinos de Puente Seco exigen que se asfalte la vía urbana de acceso a sus casas en Miranda

En agosto gastaron 800 euros en un camión de grava para poder tapar los numerosos socavones

Cristina Ortiz

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:36

800 euros. Ése es el importe que en agosto desembolsaron los vecinos de Puente Seco, cerca de Cascajos de Bayas, por el camión de grava ... que pidieron para poder rellenar los socavones de la calle que da acceso a sus viviendas. Ocho casas que llevan más de 6 años reclamando al Ayuntamiento que asfalte y acondicione una  vía intransitable en época de mal tiempo y que se ha convertido en una trampa para los más mayores de la zona, con dificultades de movilidad.

