Vecinos de Los Linares y La Arboleda piden eliminar la isla del Ebro en Miranda Solicitan una reunión abierta con la CHE para exponer actuaciones frente a inundaciones en el cauce del río

Los vecinos demandan actuaciones que eviten que el agua llegue a sus fincas.

Raúl Canales Lunes, 27 de octubre 2025, 12:58 Comenta Compartir

Los vecinos de la Arboleda y Los Linares creen que las medidas antirriadas aprobadas la semana pasada son insuficientes y sobre todo que no evitan ... el riesgo de riadas, solo minimizan su impacto en la ciudad. Para ellos la solución pasa por mejorar la limpieza del río y reducir así las probabilidades de que se desborde, pero sus peticiones hace años que encuentran el silencio por respuesta por parte de las administraciones.

Aunque aseguran que en su día la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) les aseguró que se podía eliminar la isla que hay en la zona de la Arboleda, nunca más se ha sabido de ese proyecto. Por eso piden al Ayuntamiento que solicite una reunión con la CHE a la que puedan asistir los vecinos y consensuar una hoja de ruta que incluiría otras medidas como la limpieza de los troncos acumulados en la estación hidroeléctrica o de los lodos, todo con el objetivo de que el agua fluya sin tanto obstáculo.

