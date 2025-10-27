El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los vecinos demandan actuaciones que eviten que el agua llegue a sus fincas. Avelino Gómez

Vecinos de Los Linares y La Arboleda piden eliminar la isla del Ebro en Miranda

Solicitan una reunión abierta con la CHE para exponer actuaciones frente a inundaciones en el cauce del río

Raúl Canales

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:58

Comenta

Los vecinos de la Arboleda y Los Linares creen que las medidas antirriadas aprobadas la semana pasada son insuficientes y sobre todo que no evitan ... el riesgo de riadas, solo minimizan su impacto en la ciudad. Para ellos la solución pasa por mejorar la limpieza del río y reducir así las probabilidades de que se desborde, pero sus peticiones hace años que encuentran el silencio por respuesta por parte de las administraciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detectan un brote de una bacteria en un colegio bilbaíno
  2. 2

    Apuñalan a un joven y arrollan a una anciana durante una pelea en Zabalburu
  3. 3 Un hombre viola a un joven en un parque de San Sebastián tras agredirle con la técnica del mataleón
  4. 4 Richard Gere y Alejandra Silva ponen fin a su estancia en España
  5. 5

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  6. 6 El preocupante dato que deja el Athletic en ataque y que no se había visto en 95 años de historia de LaLiga
  7. 7

    La amiga de la Reina se refugia en sus padres cuando llueve
  8. 8

    Argentina reafirma a Milei, que arrasa en las elecciones con el 40,7% de los votos
  9. 9

    «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  10. 10

    Bizkaia enfrenta el reto de integrar a decenas de miles de extranjeros para evitar tensiones sociales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Vecinos de Los Linares y La Arboleda piden eliminar la isla del Ebro en Miranda

Vecinos de Los Linares y La Arboleda piden eliminar la isla del Ebro en Miranda