Los vecinos insisten en el peligro y en la necesidad de una circunvalación para Miranda

«Las cifras siempre tienen varias interpretaciones, pero para el vecino que los sufre en la puerta de su casa, setenta camiones diarios son muchos», aseguran desde la asociación de vecinos del poblado Los Ángeles, que creen que en determinadas épocas del año son más los vehículos pesados que circulan por la carretera Logroño pero que piden huir de la guerra de números y enfocarse en las molestias que genera ese tránsito y en el riesgo que entraña para una zona residencial en la que hay colegio, piscina o campo de fútbol. Además, piden anticiparse a un problema que irá a más a corto plazo ya que JSV ha anunciado su intención de ampliar la actividad en la terminal de contenedores, una noticia muy buena para la reindustrialización de la ciudad pero que genera mucha preocupación entre los vecinos del poblado, Lago y Bayas.

Por eso, insisten una vez más en que la solución, sobre todo si se siguen implantando empresas en el entorno, pasa por construir una circunvalación que conecte Ircio directamente con la plataforma logística. Sin embargo, es una obra de elevado coste que ni Ayuntamiento ni Junta tienen ahora en sus planes. «Parece que la estrategia pasa por esperar a que la situación llegue al colapso. La idea es que lleguen las empresas, y cuando ya no quepan más camiones, ya se actuará», lamentan los afectados.

A la espera de la circunvalación, han propuesto otras medidas menos costosas y de fácil ejecución, como mejorar la señalización para el transporte de mercancías o la colocación de radares para limitar el exceso de velocidad. También la sustitución del asfalto actual por uno que reduzca el ruido o una campaña informativa entre las empresas para pedir que utilicen más las calles internas del polígono de Bayas, evitando así sobrecargar la carretera de Logroño. Sin embargo, sus peticiones no han encontrado respuesta por parte de las administraciones.

«El Ayuntamiento se comprometió a colaborar en los estudios previos, pero un año después seguimos sin noticias», aseguran los vecinos, que tienen claro que es el momento idóneo para construir el vial directo desde Ircio a la plataforma logística porque está sobre la mesa la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, se están recalificando terrenos y JSV ha mostrado interés en continuar ampliando su proyecto. «Hay que actuar antes de que sea demasiado tarde y tengamos que lamentar una desgracia», remarcan convencidos de que la situación actual es insostenible.

A lo largo de la carretera Logroño son visibles desde hace más de un año las pancartas que reclaman una solución para los tres barrios afectados. Pero su lucha no ha sido tenida en cuenta en el último Plan de Movilidad, un olvido que no ocultan que les «sorprende» porque no encuentran una justificación para que «no se incluya ninguna mejora, cuando soportamos más tráfico que la mayoría de barrios». Aún así, insisten en que el problema de fondo es que Miranda va veinte años tarde. «Tenía que tener hecha las circunvalaciones que recoge el PGOU y así evitaría muchas de las polémicas que se están dando ahora», sentencian.

