Los vecinos de La Charca en Miranda denuncian que la maleza de los solares «llega a las ventanas»

Los vecinos que viven en los pisos más bajos de algunas zonas de La Charca casi no pueden ni abrir la ventana. «Parece que vivimos ... en la selva», asegura uno de los propietarios en referencia a lo que ve cuando se asoma a la calle.

El solar al que da su casa está tomado por la maleza, los matorrales y restos de basura. Es la parcela ubicada en la parte trasera de Rafael Alberti pero el problema es común en otros terrenos sin construir que abundan por el barrio. Los que están más cerca de Ronda del Ferrocarril, al ser una zona más frecuentada y en la que está el colegio, el parque y los supermercados, se limpian más» explican. Sin embargo hay muchos solares en los que propietarios hacen caso omiso a los continuos requerimientos municipales y ni siquiera cumplen con los trabajos de mínimos de mantenimiento.

Para completar la escena, algunas personas han arrojado basura, escombro y hasta piezas rotas de coches. También hay colonias de gatos a las que se da de comer de forma incontrolada. «No hablamos de las cuidadoras, sino de gente que les deja restos de comida que están días descomponiéndose o atraen a ratas», asegura un vecino.

«La imagen es de abandono total», critica otro de los residentes en Federico García Lorca, que no esconde que está «harto» de un problema crónico al que solo se presta atención cuando llega a una situación límite. «Cuando ya es muy exagerado y salimos en el periódico se da orden de limpiarlo, pero en unos meses volvemos a estar igual. Si no se hacen trabajos periódicos, no sirve de nada», lamenta.

Uno de los puntos más conflictivos es el camino Toloño, un pasadizo que conecta con carretera Logroño y que muchos utilizan para no tener que dar tanto rodeo cuando van al centro de la ciudad. Ahí el mantenimiento, al estar más escondido, es mucho menor. «Pasamos con las bolsas de la compra y con carritos de bebé. No cuesta tanto mantenerlo en unas condiciones dignas», afirman.

El problema de los solares no es exclusivo de La Charca, aunque sin duda es uno de los barrios más afectados ya que es de los que terrenos sin edificar tiene. La crisis del ladrillo frenó en seco los planes urbanísticos para la zona por la que estaba proyectada que se expandiera la ciudad. Casi todos los terrenos tienen dueño, lo que dificulta al Ayuntamiento su control.

Sanciones

Recientemente el concejal de Urbanismo ha anunciado que se impondrán sanciones coercitivas a todos los propietarios, una medida con la que confía en que los dueños, muchos de ellos inmobiliarias, constructoras y sociedades en quiebra. En el último se han tramitado 110 requerimientos a propiedades privadas que están incumpliendo su labor de mantener estos espacios en condiciones de ornato, seguridad y salubridad.

Pero Urbanismo quiere ir un paso más allá y ha iniciado un proceso de expropiación forzosa para asumir la titularidad de cinco solares de la calle Los Hornos en base a una figura jurídica que permite a las administraciones adoptar esta medida extrema si no se cumple una función social, ya que no pueden estar permanentemente vacíos, y sobre todo, generando problemas al resto de la comunidad.

«No sabemos si en La Charca hay que llegar a tanto, pero sí pedimos que se nos preste más atención y se acometa una campaña de limpieza profunda. Somos de los últimos edificios en construirse en la ciudad y no tiene ningún sentido que una de las zonas más nuevas, tenga ya esta imagen de dejadez y suciedad que se está normalizando», apuntan los afectados.