El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las quejas son consecuencia del mal estado que presentan. Avelino Gómez

Los vecinos de La Charca en Miranda denuncian que la maleza de los solares «llega a las ventanas»

Reclaman una campaña de limpieza de los terrenos no edificados en los que también se acumula basura y comida para gatos

Raúl Canales

Jueves, 18 de septiembre 2025, 23:54

Los vecinos que viven en los pisos más bajos de algunas zonas de La Charca casi no pueden ni abrir la ventana. «Parece que vivimos ... en la selva», asegura uno de los propietarios en referencia a lo que ve cuando se asoma a la calle.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un fondo inversor levantará un hotel en Mazarredo y obligará a desalojar 240 oficinas
  2. 2

    Propietarios de Bizkaia y Cantabria luchan contra el derribo de 50 casas en Laredo
  3. 3 Una empleada de hogar sin papeles es despedida en Bizkaia por faltar al trabajo tras una operación de apendicitis
  4. 4

    Obligan a un policía de Bilbao a volver a trabajar con la jefa a la que denunció por acoso laboral
  5. 5

    Muere una turista vasca en un accidente de bicicleta en Ecuador
  6. 6 Homenaje en Bilbao a los ocho vascos asesinados por yihadistas
  7. 7 El gesto de Martinelli, uno de los goleadores del Arsenal, con un pequeño hincha del Athletic
  8. 8

    Mikel González sobre Djaló: «Después de una mala temporada no podíamos permitir una segunda similar en el Athletic»
  9. 9 La serie rodada en un pueblo vizcaíno de 1.800 habitantes que arrasa en Netflix siete años después de su estreno
  10. 10

    Así es el plan de paz de Tony Blair para Gaza que apoya Trump

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los vecinos de La Charca en Miranda denuncian que la maleza de los solares «llega a las ventanas»

Los vecinos de La Charca en Miranda denuncian que la maleza de los solares «llega a las ventanas»