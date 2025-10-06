Una vecina de Miranda investigada por tráfico de armas y contrabando El arma fue remitida por correo postal desde la ciudad con destino a Alicante.

Una vecina de Miranda está siendo investigada como autora de un delito de contrabando y otro de tráfico de armas. La actuación policial que lleva ... a cabo la Guardia Civil de Valladolid tiene su origen en unos hechos que se produjeron en octubre de 2023, hace dos años, cuando la mujer remitió desde su lugar de residencia a Alicante un paquete postal que contenía un arma antigua de avancarga, fabricada en Reino Unido entre 1802 y 1815, de la marca TOWER, modelo LIGHT DRAGOON, del calibre 64, posiblemente perteneciente a un monarca inglés.

Tras el análisis del arma por el departamento de balística del laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil, se comprobó que el arma intervenida se encontraba en buen estado de funcionamiento y dispuesta para su uso. La mujer investigada no poseía ningún tipo de licencia de armas, ni autorización para su posesión o comercialización, lo que motivó la apertura de diligencias por parte de la Guardia Civil.

