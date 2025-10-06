Una vecina de Miranda investigada por tráfico de armas y contrabando
El arma fue remitida por correo postal desde la ciudad con destino a Alicante.
Cristina Ortiz
Lunes, 6 de octubre 2025, 14:25
Una vecina de Miranda está siendo investigada como autora de un delito de contrabando y otro de tráfico de armas. La actuación policial que lleva ... a cabo la Guardia Civil de Valladolid tiene su origen en unos hechos que se produjeron en octubre de 2023, hace dos años, cuando la mujer remitió desde su lugar de residencia a Alicante un paquete postal que contenía un arma antigua de avancarga, fabricada en Reino Unido entre 1802 y 1815, de la marca TOWER, modelo LIGHT DRAGOON, del calibre 64, posiblemente perteneciente a un monarca inglés.
Tras el análisis del arma por el departamento de balística del laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil, se comprobó que el arma intervenida se encontraba en buen estado de funcionamiento y dispuesta para su uso.
La mujer investigada no poseía ningún tipo de licencia de armas, ni autorización para su posesión o comercialización, lo que motivó la apertura de diligencias por parte de la Guardia Civil.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión