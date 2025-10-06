El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen del arma intervenida por la Guardia Civil E. C.

Una vecina de Miranda investigada por tráfico de armas y contrabando

El arma fue remitida por correo postal desde la ciudad con destino a Alicante.

Cristina Ortiz

Lunes, 6 de octubre 2025, 14:25

Una vecina de Miranda está siendo investigada como autora de un delito de contrabando y otro de tráfico de armas. La actuación policial que lleva ... a cabo la Guardia Civil de Valladolid tiene su origen en unos hechos que se produjeron en octubre de 2023, hace dos años, cuando la mujer remitió desde su lugar de residencia a Alicante un paquete postal que contenía un arma antigua de avancarga, fabricada en Reino Unido entre 1802 y 1815, de la marca TOWER, modelo LIGHT DRAGOON, del calibre 64, posiblemente perteneciente a un monarca inglés.

