Vandalizada la sede de los voluntarios de Protección Civil de Miranda
La pintada se ha hecho sobre el trabajo de Tinte Rosa
María Ángeles Crespo
Jueves, 4 de septiembre 2025, 19:44
«Lo que tengo ahora mismo es una gran impotencia, no hay derecho a que sigan pasando estas cosas», es lo que ha dicho la ... jefa del grupo de voluntarios de Protección Civil, Pilar Morcillo después de comprobar que se ha vandalizado la persiana de su sede con un 'Viva España'.
Con esa pintada se ha estropeado «el trabajo que con tanto mimo y trabajo hizo para nosotros Tinte Rosa. Me parece muy bien que cada uno tenga las ideas que quiera, pero no entiendo que para expresarlas tenga que destrozar nada de los demás».
Para Pilar Morcillo es una pena que sigan ocurriendo cosas así, «No avanzamos, y luego decimos que la ciudad está sucia. No entiendo que beneficio encuentran en hacer cosas como ésta».
Todavía no ha salido de su asombro tras ver la pintada y lo que dice a quienes han dejado ese mensaje en su sede es que «si tanto quieren a este país lo que tienen que hacer es venir por aquí no a vandalizar nada sino a echar una mano y convertirse en voluntarios para que seamos mejores».
