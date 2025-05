El vandalismo se ceba con una de las esculturas sanjuaneras en Miranda

El vandalismo ha decidido cebarse con los símbolos sanjuaneros. Si el domingo el presidente de la Cofradía tuvo que visitar personalmente la ermita del monte ... para comprobar los daños sufridos en el exterior de la misma, ayer la gran pregunta que se hacían todos los mirandeses que paseaban por la calle Francisco Cantera era dónde estaba la sanjuanera infantil.

La estatua había desaparecido de su lugar habitual frente a la sede del Mirandés, y en su sitio, se había colocado un cono. «Si se la hubieran llevado para repararla creo que me hubieran avisado», aseguraba atónito Carlos Calvo, que temía que se tratara de un robo, mientras intentaba ponerse en contacto con responsables municipales para saber el paradero de la sanjuanera.

Poco después, el presidente podía respirar un poco más aliviado. A la figura sí se la había llevado la brigada del Ayuntamiento pero no de forma voluntaria, sino que se la habían encontrado dañada en el suelo, fruto de un acto vandálico, por lo que procedieron a retirarla para arreglarla y también para evitar males mayores. Hoy volverá a ser fijada al suelo. «Es incomprensible que la gente no respete ni siquiera algo tan mirandés como son las estatuas de los sanjuaneros infantiles; no entiendo cuál es la gracia de hacer este tipo de daño», lamentaba el presidente de la Cofradía, que en plena vorágine de organización de las fiestas, también ha recibido la mala noticia de los daños en el exterior de la ermita, donde algunos han decidido pintar los paneles informativos, y romper tanto las jardineras como la mesa en la que se sirve el almuerzo a las autoridades.

Igual de sorprendido por la ausencia de la sanjuanera que Calvo estaba Ignacio Villahoz, autor de las esculturas realizadas en 2007 en bronce como complemento a las de los adultos, al que nadie le había avisado del suceso. «Todo lo que se vaya a hacer a la escultura, por la ley de la propiedad intelectual, lo tengo que aprobar yo, porque en aquel concurso no se perdían los derechos de autor. Ahora que se ha retirado se podría aprovechar para dar una nueva patina porque hay zonas muy gastadas», explicaba.

En principio, lo más afectado es el sistema sujeción, ya que las estatuas de los sanjuaneros infantiles están fijadas al suelo con unos anclajes metálicos. Como una parte de los mismos aún sobresalen de la acera, se ha colocado un cono para evitar riesgos para los peatones mientras la brigada repara la estructura metálica y puede volver a colocar a la sanjuanera y completar así el conjunto escultórico.

Faltan Voluntarios

La Cofradía ya tiene muy encarriladas las fiestas. Una vez presentado el programa, ya solo quedan ultimar detalles. La primera gran cita será la alubiada, para la que s han vendido cerca de 800 tickets, aunque la posibilidad de que el Mirandés se juegue el ascenso ese fin de semana ha frenado la venta en los últimos días porque muchas personas están pensando en viajar a Cartagena con los rojillos. Aún así, la respuesta es mucho más masiva que en la pasada edición.

También quedan entradas para ver a los ochotes y sobre todo la Cofradía busca voluntarios que ayuden en la organización de los juegos populares. Como novedad, este año los juegos se trasladarán a la Parte Vieja, donde habrá diferentes emplazamientos.

Desde la entidad sanjuanera se hace un llamamiento a todas las personas que quieran echar una mano para que nada falle en los eventos sanjuaneros. Aunque la directiva estará presente y es la encargada de llevar las riendas, son necesarias más manos para temas menores pero que aseguran el buen funcionamiento de las actividades.

Los interesados pueden acudir a la Cofradía en horario de mañana y tarde. «Siempre necesitamos gente y es importante un poco más de implicación», asegura Carlos Calvo.