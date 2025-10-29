El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Tres kilómetros de retenciones en la A-8 tras un accidente múltiple en las curvas de Zorroza
El club hípico tiene sus instalaciones en la pedanía de Ircio. Avelino Gómez

Van a robar cobre y se llevan 5.000 euros en sillas de montar a caballo del club hípico de Ircio en Miranda

Los ladrones encontraron por azar unas llaves escondidas mientras quitaban unas tuberías del exterior de las instalaciones de Ircio

Raúl Canales

Miranda de Ebro

Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:22

Comenta

Unos ladrones de chatarra y cobre encontraron un botín inesperado en el club hípico de Ircio. Fueron buscando material que poder convertir rápidamente en dinero ... en efectivo y la casualidad hizo que tuvieran acceso a toda la instalación en la que se guardan los caballos. Una vez dentro, decidieron que había objetos de mucho valor, aunque no lo tendrán fácil para deshacerse de ellos porque es un mercado muy específico y que hay que conocer bien para poder dar salida a equipamiento de segunda mano.

