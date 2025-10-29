Van a robar cobre y se llevan 5.000 euros en sillas de montar a caballo del club hípico de Ircio en Miranda

Unos ladrones de chatarra y cobre encontraron un botín inesperado en el club hípico de Ircio. Fueron buscando material que poder convertir rápidamente en dinero ... en efectivo y la casualidad hizo que tuvieran acceso a toda la instalación en la que se guardan los caballos. Una vez dentro, decidieron que había objetos de mucho valor, aunque no lo tendrán fácil para deshacerse de ellos porque es un mercado muy específico y que hay que conocer bien para poder dar salida a equipamiento de segunda mano.

«Los que montamos a caballo por esta zona nos conocemos todos y si compras algo de segunda mano es porque sabes que otro compañero cambia y lo quita; es raro comprar algo que no sabes su procedencia», asegura Carlos, que confía en que los ladrones cometan algún error que permita las fuerzas de seguridad dar con el paradero de las cuatro sillas de montar y las cuatro cabezadas de trabajo que les sustrajeron en la noche del lunes.

¿Cómo entraron los ladrones? La reconstrucción de los hechos ha permitido demostrar que fue producto del azar más que de un golpe planificado. «Lo primero que echamos de menos fueron las sillas pero luego vimos que se habían llevado tuberías y nos llamó la atención. Atando cabos hemos llegado a la conclusión de que empezaron a robar la tubería exterior y al final de la misma, teníamos un escondite en el que guardamos unas llaves de repuesto. Por casualidad las acabaron encontrando y probaron a abrir candados», explican desde el club hípico.

Con el manojo en su poder, los ladrones pudieron acceder al recinto en el que están los caballos. A los animales no les hicieron nada ni tampoco causaron grandes desperfectos en las instalaciones. «Cogieron lo más fácil de llevarse porque un caballo vale mucho más dinero, pero requiere una logística llevárselo, guardarlo y venderlo, más que nada porque tienen un chip y es muy fácil hacerle seguimiento».

Por eso, cogieron las sillas y abandonaron el lugar. «De segunda mano, valen entre 5.000 y 6.000 euros», cuantifica Carlos, que además del dinero, destaca la incomodidad que supone para los dos integrantes del club hípico tener que adquirir nuevo material. «La silla es algo muy personal y con la que te tienes que sentir cómodo», remarca. Hasta que encuentren otra del agrado de cada jinete, no podrán practicar su gran pasión.

«A nosotros nos han hecho daño y a ellos no sabemos si les va a servir de mucho porque no van a tenerlo fácil para venderlas. El cobre o la chatarra tienen comprador rápido, pero una silla de montar es para un público muy concreto al que no creemos que tengan un acceso tan sencillo. Lo acabarán malvendiendo», lamenta Carlos, que ha publicado el robo en las redes sociales para que las personas que están en el mundillo de la hípica extremen la atención si alguien les viene a ofrecer material de segunda mano.

Mientras tanto, Policía Nacional ha abierto ya una investigación sobre el suceso y ha estado en el lugar tratando de recabar pistas que puedan conducir a los autores del robo.