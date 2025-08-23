«Vamos a imponer multas coercitivas a todos los propietarios que no cumplan en Miranda»

miranda de ebro. Una multa coercitiva es una medida de ejecución forzosa que la administración pública utiliza sobre el particular administrado imponiéndole multas que conllevan ... una creciente carga económica sobre el patrimonio del ejecutado. Esta es la herramienta que, en la Concejalía de Urbanismo, se lleva valorando desde hace meses para poner fin a los solares, parcelas y edificios desatendidos por toda la ciudad.

El ente municipal encadena varios años bajo una aplicación rigurosa de los expedientes de ejecución para la limpieza y conservación de solares que se encuentran en estado descuidado en distintas áreas de la localidad, también en varias construcciones declaradas en ruina y cuyos titulares no cumplen con su deber de cuidado y mantenimiento.

Un año atrás, el Consistorio ya advirtió de posibles sanciones a 42 titulares de parcelas descuidadas en sólo dos semanas de verano y, como avanzó ELCORREOa principios de agosto, este año ya son más de 110 los solares en mal estado registrados, con lo que el ente municipal se ha hartado del incivismo y procederá a tocar el bolsillo de los propietarios.

«Las sanciones al uso son motivo de recursos, se inicia un proceso que se puede alargar mucho en el tiempo cuando los propietarios recurren y demás. La multa coercitiva no admite recurso, se impone y punto. Si un derribo cuesta 150.000 euros, por poner un ejemplo ficticio, se puede estudiar imponer una multa coercitiva de 25.000 euros para ir comenzando con los trabajos», argumenta Guillermo Ubieto.

De esta manera, con la llegada del nuevo letrado urbanista, el departamento se ha puesto manos a la obra para acabar con las malas prácticas de estos propietarios, en muchos casos bancos o grandes inmobiliarias, que hacen caso omiso a los requerimientos municipales y acostumbran a trabar la comunicación con tramas societarias.

«La idea es modernizar nuestro sistema y encontrar nuevos formatos para llevarlo a cabo. Vamos a hacer mucha incidencia en eso en breve. Hasta ahora, hemos estado realizando ejecuciones subsidiarias, haciéndonos cargo con el dinero de las arcas de cuidados y arreglos que no nos corresponden en propiedades privadas. Unos 200.000 euros en la calle La Fuente, otros 78.000 en Real Aquende y demás. Acabamos de destinar 7.000 euros en el cuidado de los solares de Los Hornos, sin ir más lejos», desarrolla el edil encargado del entramado de la ciudad.

Por ende, ya han tomado una decisión al respecto. «Ese dinero que hemos destinado lo recuperaremos, pero costará. Por eso, a partir de ahora, impondremos multas coercitivas y así no tenemos que sufragar nosotros ese gasto, y ese dinero se destinará a otras cosas».