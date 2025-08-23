El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La entrada actual resulta en muchos casos insuficiente a la hora de poder hacer frente al caché de los artistas. Avelino Gómez

«Vamos a imponer multas coercitivas a todos los propietarios que no cumplan en Miranda»

Guillermo Ubieto avanza nuevos formatos de presión para dejar atrás las ejecuciones subsidiarias que sufraga el Ayuntamiento

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:02

miranda de ebro. Una multa coercitiva es una medida de ejecución forzosa que la administración pública utiliza sobre el particular administrado imponiéndole multas que conllevan ... una creciente carga económica sobre el patrimonio del ejecutado. Esta es la herramienta que, en la Concejalía de Urbanismo, se lleva valorando desde hace meses para poner fin a los solares, parcelas y edificios desatendidos por toda la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Gatibu ya no volverá a tocar en Bilbao
  2. 2

    Ramontxu y Jon, de Bilbao de toda la vida
  3. 3

    Las fiestas disparan la demanda de la píldora del día después entre los jóvenes
  4. 4 Tú en Pinpilinpauxa y yo en Gogorregi: el vibrador con control a distancia que enciende las fiestas de Bilbao
  5. 5

    Detenido un joven de 26 años por realizar tocamientos de «forma violenta» a una mujer en plena calle en el Casco Viejo
  6. 6

    Una sentencia del Superior vasco obliga a modificar la tributación sobre criptomonedas
  7. 7 Muere un montañero vasco de 67 años tras sufrir una caída en el Pirineo Francés
  8. 8 El concurso de fuegos se despide con un final accidentado y Caffero como vencedor de estas fiestas
  9. 9 El Udala, una de las últimas casas de comidas de Bilbao donde se comía muy rico, baja la persiana
  10. 10 Así será el nuevo sistema de aparcamiento en Laredo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Vamos a imponer multas coercitivas a todos los propietarios que no cumplan en Miranda»

«Vamos a imponer multas coercitivas a todos los propietarios que no cumplan en Miranda»