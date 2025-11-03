El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Primitiva del lunes: comprobar resultados del 3 de noviembre
La jardinería es uno de los trabajos habituales que desempeña el colectivo. Avelino Gómez

Valkiria apuesta por captar más trabajos externalizados para generar empleo

La entidad confía en poder sumar varias empresas más a las cuatro para las que ahora desarrollan tareas

Cristina Ortiz

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:57

Además de adaptaciones y formación, lograr un contrato laboral en una empresa para una persona discapacitada no siempre es posible. A algunos les cuesta seguir ... el ritmo de una fábrica, pero sí tienen unas capacidades que pueden desarrollar en un centro ocupacional y que les permitan sentirse útiles. Una realidad a la que Valkiria quiere prestar especial atención de cara al próximo ejercicio, poniendo en marcha una campaña de información y captación de empresas dispuestas a externalizar alguna línea de producción y contratar con la asociación esa tarea.

