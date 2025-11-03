Valkiria apuesta por captar más trabajos externalizados para generar empleo

Además de adaptaciones y formación, lograr un contrato laboral en una empresa para una persona discapacitada no siempre es posible. A algunos les cuesta seguir ... el ritmo de una fábrica, pero sí tienen unas capacidades que pueden desarrollar en un centro ocupacional y que les permitan sentirse útiles. Una realidad a la que Valkiria quiere prestar especial atención de cara al próximo ejercicio, poniendo en marcha una campaña de información y captación de empresas dispuestas a externalizar alguna línea de producción y contratar con la asociación esa tarea.

Es un modelo en el que Valkiria cuenta con años de experiencia y en el que quiere profundizar, consciente de los buenos resultados y de que es la única salida laboral para algunos de sus usuarios. En estos momentos, una decena de personas tiene un trabajo en sus instalaciones gracias a los acuerdos firmados con cuatro empresas de la zona: dos que les encargan tareas durante todo el año y otras dos que lo hacen por temporadas.

El reto para el próximo ejercicio pasa por firmar más acuerdos que hagan llegar trabajo que puedan desarrollar en el taller de sus instalaciones en Bayas, para que la organización y el control corra por cuenta de la entidad, que conoce a los usuarios, sus posibilidades reales y cuenta con personal de apoyo. «Queremos garantizarnos un volumen continuo para arriesgarnos a contratar», explicó Miriam García, trabajadora social de la entidad.

Eso no significa que vayan a dejar de lado los esfuerzos por incorporar a gente con discapacidad al mercado laboral ordinario. En lo que va de año han conseguido que cuatro personas encuentren un trabajo –ya son nueve en total– y confían en que al menos ese número se repita en 2026.

Capacitación

De hecho, pensando en mejorar las opciones de ese colectivo, de cara también al arranque del próximo año, tienen previsto poner en marcha un curso de informática y nuevas tecnologías. Una formación diseñada atendiendo a la demanda de las empresas que entienden que Valkiria tiene un perfil de trabajador que les puede encajar si mejoran sus competencias en algunas áreas.

«Para casi cualquier trabajo que puedan desempeñar se necesita un manejo básico de programas como word, excel, canva... Es un tema en el que veíamos bastantes carencias», señaló García; que confía en que se llenen las 20 plazas que van a ofertar entre dos cursos en 2026.

Y es que de manera paralela, también van a llevar a cabo otro de jardinería, ámbito en el que la entidad cuenta con su propio centro especial de empleo con seis trabajadores. Si bien, tienen claro que en verano podrían contratar a bastantes más. El problema es que no disponen de carga suficiente para mantenerles todo el año, ya que en ese ámbito el trabajo es «muy estacional», y legalmente no es posible hacer contratos temporales. «Cuando pasa el periodo de prueba tendríamos que hacerlos fijos y no es posible». Algo que lamentan, porque les obliga a renunciar a encargos en época estival.Hasta el punto de que en esa temporada «la plantilla se podría duplicar, pero en invierno no la podríamos mantener».

Ahora mismo, en la bolsa de empleo cuentan con una docena de personas «con opciones reales de lograr un empleo» que buscan trabajo contando con su apoyo. «El mercado laboral es duro y exigente para todo el mundo, tiene los mismos requisitos tengas o no una discapacidad, por eso es tan complicado lograr un empleo», reconoció García.