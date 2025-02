Urgencias recurre a la ambulancia para trasladar enfermos ante la falta de taxis en Miranda

Cuatro de la madrugada del lunes, el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) del Centro de Salud Miranda Este llama a la Policía Local ... para pedir el número del taxi de guardia de cara a trasladar a una paciente al hospital;pero, al otro lado, nadie responde, el teléfono da apagado o fuera de cobertura. Vuelven a contactar con la Comisaría, por si hubiese habido un error al facilitar el número, pero no, estaba bien. Marcan de nuevo y el mismo resultado: sin señal.

Así que la siguiente llamada fue al 112 para pedir una ambulancia de soporte vital básico que hiciera el traslado desde el SUAP al Santiago Apóstol. Pero una «ambulancia no está para hacer de taxi», denunciaba personal sanitario de Urgencias que ha querido hacer pública una situación que, aseguran, se repite en demasiadas ocasiones y a la que hay que poner una solución. «Esa persona tenía que ir al hospital, porque así se lo indicó el médico, para que le hicieran las pruebas que no podíamos hacer en el centro de salud. No podía esperar al día siguiente. Pero no tenía cómo ir y hubo que activar el 112», relataron.

Es un caso de otros muchos que recuerdan en el SUAP. «Creo que tenemos que reflexionar, porque la ambulancia no es un taxi y se la puede necesitar en una urgencia real y costar la vida a una persona porque está haciendo algo que no es su cometido porque no hay taxi». No lo había en la madrugada del lunes «ni la gran mayoría de las veces que lo solicitamos».

Y no les vale la excusa de que un taxi es un negocio privado, «también lo son las farmacias y hay siempre una de guardia, porque son de servicio público, como los taxis». De ahí que desde el SUAP insten a que se adopte alguna medida que garantice la prestación de ese servicio cuando se requiera, porque «no se puede activar una ambulancia para hacerla de taxi. El 95% de las veces que de madrugada se llama por teléfono al taxista que está de guardia no se consigue activar».

Un problema al que tienen claro que no se puede poner un parche con una ambulancia; máxime cuando «es habitual que un soporte básico haga varias salidas por emergencias en una noche. Se mueve mucho». Hay que tener en cuenta que la ciudad dispone un único soporte básico y una unidad medicalizada.

Una situación que el concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo Gómez, abordará con los profesionales con licencia en la ciudad, a los que citará para analizar la respuesta del servicio de guardia y tratar otras cuestiones que quedaron pendientes de la reunión anterior.

Reglamento adecuado

Pero a priori, lo que ya avanza el edil es que no se va a modificar el reglamento municipal por el que se rige el servicio y que incluye la obligación de las guardias nocturnas porque lo considera «adecuado y, por tanto, no tiene por qué someterse a un cambio». Por eso, si no se atienden las llamadas por la noche pide que se presente una reclamación por escrito; más allá de señalar que «lo correcto», en lugar de que se facilite a los ciudadanos desde Policía Local un número al que llamar, sean los agentes los que contacten con el titular del taxi de guardia y le transmita la dirección a la que acudir.

De este modo, si la llamada no es atendida, es más sencillo «denunciar un incumplimiento», porque «la Policía Local tiene presunción de veracidad. La negativa de un servicio solicitado por un agente no es lo mismo que si lo solicita un ciudadano. Entonces es la palabra de uno contra la de otro», explicó.

En la última década, desde 2025, se han tramitado 16 denuncias a taxistas de la ciudad por incumplir alguna de las dos normativas que les son de aplicación como servicio público. Una de ellas, la ley de transporte, por la que se han gestionado 8 denuncias;y el reglamento municipal, que ha girado otras tantas.