Urbanismo da el visto bueno al cierre con vallas de los soportales de la plaza de Pequeña El suelo sobre el que se sujetan los soportales es propiedad privada, por lo que los vecinos pueden impedir el acceso. / A. G. Los vecinos deben presentar antes un proyecto con un modelo que cumpla normas de evacuación y accesibilidad CRISTINA ORTIZ Miércoles, 16 octubre 2019, 02:21

Ruidos, suciedades y la presencia habitual de un elevado número de jóvenes –superando el centenar en ocasiones– llevaron a los vecinos de la plaza de Pequeña a solicitar al Ayuntamiento permiso para cerrar ese espacio; opción que no es viable por tratarse de un espacio privado de uso público en superficie. Es un lugar libre y tiene que estar abierto para todos los ciudadanos. Pero lo que sí van a poder hacer, como ya les ha informado Urbanismo, es delimitar y cerrar el espacio que ocupan los soportales, por tratarse de suelo privado.

«Fue otra de las alternativas que nos plantearon y los técnicos han determinado que sí es posible hacerlo porque ese espacio se corresponde con la que sería su pastilla de edificación», explicó la concejala del área, Soraya Solórzano.

Así que, a partir de ahora, pueden empezare a estudiar la instalación de un vallado perimetral que delimite el paso a ese espacio cubierto. Eso sí, no podrán hacer un cerramiento completo con ladrillos, por ejemplo.

Ahora la pelota está en el tejado de los propietarios, que serán los que deban presentar en el Ayuntamiento el proyecto de cerramiento que proponen, explicando «las características, altura, los materiales...». Pero también, recalcó Solórzano, «tienen que justificar que se cumplen perfectamente las condiciones de evacuación y de accesibilidad. Se debe garantizar que en una situación de emergencia no va a ser una trampa para los vecinos. Pretendemos que sea un elemento de seguridad para ellos».

Eso no significa que tengan que llevar a cabo una obra de gran envergadura para proceder al cerramiento, bastará con que sea «algo digno, que quede bien estéticamente y no desentone con la plaza», señalaba la responsable de Urbanismo; al tiempo que valoraba también la conveniencia de que los propietarios de los tres portales que dan a la plaza y de los dos que tienen su entrada por Los Almacenes lleguen a un acuerdo para que el cerramiento propuesto sea igual o similar. «Queremos que sea algo uniforme, no que unos coloquen una valla hasta arriba y lo otros una de metro y medio», detalló.

Aunque cada uno de los seis portales sea independiente en la toma de decisiones, se confía desde el Consistorio en que se pongan de acuerdo para que la solución sea conjunta en la medida de lo posible. Inicialmente, una de las dos administraciones de fincas que gestionan esas comunidades habían trasladado a Urbanismo su intención de instalar un cerramiento completo, de suelo a techo, algo que por parte de los técnicos, tal y como apuntó la concejala del área, se consideró «excesivo, incluso para el propio vecino. Puede parecer que están en una cárcel».

Además, confían en que no sea necesario para evitar la presencia habitual de grandes grupos de jóvenes. «Con ver una valla ya se percibe que estás entrando en una propiedad privada, que estás rebasando la propiedad de los vecinos y que ahí no puedes estar sin autorización», incidió Solórzano; que confía en el efecto disuasorio que puede tener la presencia del cerramiento, aunque esto no llegue hasta el techo y pueda ser saltado por gente joven.

Además, cree que este es el momento adecuado para apostar por esta medida, dado que en cuanto empiece a hacer frío y a llover los soportales pueden ser vistos como un buen lugar para refugiarse y guarecerse de las inclemencias meteorológicas; pero si ya no es posible hacerlo, la presencia al raso en la plaza se reducirá notablemente. «Si no tienen dónde meterse el frío no hará atractivo estar ahí», incidió.

Para intentar que los soportales puedan estar cerrados de cara al invierno, Urbanismo se ha comprometido a informar con la mayor celeridad posible el proyecto que presenten para que puedan avanzar. Además, tienen que buscar el consenso de todos los vecinos, porque hay algunos que están a favor de acometer el cerramiento y otros que no lo tienen tan claro. Si bien, «cada comunidad tomará la decisión que crea conveniente», concluyó.

De manera paralela, se continuará con la tramitación de los permisos para colocar cámaras de videovigilancia. Aunque éste es un tema más «complejo», que requiere de la autorización de la Subdelegación del Gobierno en Burgos; por lo que se prolongarán los plazos. Además, en otras zonas de la ciudad que en su momento tuvieron el mismo problema y en las que también optaron por las vallas les ha funcionado. «Nos aseguraron que habían notado la mejoría y que la situación no era la anterior y que no han tenido ningún acto de vandalismo».