Urgente Trasladan en helicóptero a Cruces a una joven que se bañaba en la playa de Laga
Guillermo Ubieto (izqda.) durante la reunión celebrada con los vecinos hace unas semanas. A. G.

Urbanismo plantea una alternativa para salvar la obra antirriada de Miranda sin perjudicar a los vecinos

El concejal Guillermo Ubieto valora elevar la acera y la calzada solo hasta la cota actual de los portales

Raúl Canales

Lunes, 11 de agosto 2025, 23:58

Urbanismo ha dado con la tecla para salvar el proyecto antirriadas y contentar a los vecinos. La concejalía que encabeza Guillermo Ubieto lleva un par ... de semanas trabajando en una alternativa que permita seguir adelante con la obra, al entender que es necesaria para minimizar los efectos de las inundaciones, pero sin perjudicar tanto a los mirandeses que viven en Ronda del Ferrocarril.

