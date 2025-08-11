Urbanismo plantea una alternativa para salvar la obra antirriada de Miranda sin perjudicar a los vecinos

Urbanismo ha dado con la tecla para salvar el proyecto antirriadas y contentar a los vecinos. La concejalía que encabeza Guillermo Ubieto lleva un par ... de semanas trabajando en una alternativa que permita seguir adelante con la obra, al entender que es necesaria para minimizar los efectos de las inundaciones, pero sin perjudicar tanto a los mirandeses que viven en Ronda del Ferrocarril.

La solución pasa por elevar la actual acera hasta la cota que marcan los portales y comercios, ya que ahora mismo todos tienen un escalón de acceso, lo que permitiría ganar unos centímetros. Además, se elevaría también la calzada hasta la altura de la acera. Con esas dos actuaciones, la rasante no llegaría en ningún punto a los 0,65 metros que están planteados en el proyecto, solamente a la mitad, pero los técnicos creen que sería altura suficiente porque «cumpliríamos el objetivo de que esa vía prioritaria no quede inhabilitada para el paso de los vehículos de emergencia en caso de riada», explica Guillermo Ubieto. Aunque en algunas avenidas muy fuertes se pudieran formar balsas de agua, tendrían «mucha menos profundidad» que en las últimas crecidas y «no impedirían circular a los bomberos y ambulancias».

La propuesta de Urbanismo, que será remitida hoy mismo a la Junta para su valoración, da respuesta a la demanda vecinal sin necesidad de anular todo el proyecto, ya que en principio no es una modificación sustancial del contrato. Con esta nueva alternativa, la obra se sigue ejecutando aunque con menos altura, por lo que no serán necesarias ni rampas ni muros, que es algo que preocupaba mucho a los comercios y residentes en la zona.

Desde que estalló la polémica por la oposición ciudadana al proyecto, Urbanismo ha tratado de buscar una solución que no implique cancelar la obra, ya que eso supone quedarse también sin las válvulas antirretorno y el pozo aliviadero, medidas muy eficaces para minimizar el impacto de las crecidas del río. La Junta ha asegurado, a través del portavoz del PP local, que está dispuesta a explorar alternativas siempre que el Ayuntamiento se lo pida, por lo que Ubieto pedirá reunirse en los próximos días con la administración regional para llegar a un acuerdo.

«Es un terna lo suficientemente serio como para no salir a hacer declaraciones de un día para otro. Hemos guardado silencio estas semanas porque estábamos trabajando, y ante de decir nada, es necesario analizar muchas cosas para ofrecer una solución viable», asegura Ubieto, que deja claro que la propuesta que transmitirá a la Junta se ajusta a la legalidad y está basada en criterios técnicos.

Opinión interesada

Detrás de la misma hay muchas horas de estudios, planos y cálculos. «No es un brindis al sol», afirma el concejal de Urbanismo, que critica la «ligereza» con la que otros representantes políticos han hablado del proyecto antirriadas «porque les interesa más el impacto mediático y salir en los periódicos que el interés común de los mirandeses, y lo hacen a costa de todo pero sin tener nada por escrito ni garantías». Ubieto alude de forma indirecta a Sergio Montoya, portavoz del PP que utilizó sus contactos en la Junta para mediar con la administración regional, un movimiento que no sentó nada bien en la corporación municipal.

El informe de los técnicos del Ayuntamiento con la nueva propuesta será remitido de inmediato a la Junta para que aporte su opinión y hable con la empresa adjudicataria del contrato, para que ambas den el visto bueno a los cambios. Si el proyecto recibe la luz verde de las dos partes, las obras no se dilatarán mucho ya que tienen que estar finalizadas antes del verano del próximo año porque son financiadas con fondos europeos.