Urbanismo asegura que reabrirá el museo de los faroles antes de las fiestas patronales de Miranda

La procesión de los faroles es uno de los actos más significativos de las fiestas patronales, pero a menos de un mes para que salgan ... a la calle, muchas de las piezas están apiladas en una esquina y tapadas con bolsas de plástico para evitar que les caiga agua de las goteras del museo. Y es que la sala lleva un año cerrada, desde una tormenta destapó el pasado verano un problema mucho mayor en el edificio.

El derrumbe parcial de parte del techo tiene su origen en una fuga en los pisos superiores que requiere una actuación urgente para que las vigas, en su mayoría de madera y muy antiguas, no se sigan deteriorando. El problema radica en que algunos de los propietarios se han desentendido hace tiempo de los pisos y otros inquilinos no tienen el poder adquisitivo necesario para acometer una reforma. Con ese escenario, al Ayuntamiento no le queda mucha más opción que ejecutar la obra y tratar luego de cobrar la factura.

Tras explorar todas las alternativas posibles, y transcurrido ya un año, el departamento de Urbanismo parece decidido a dar el paso. De hecho, tanto técnicos municipales como el propio concejal Guillermo Ubieto han visitado en los últimos días el edificio para analizar los trabajos más inmediatos, que serán asumidos por la brigada de obras. El objetivo es reparar lo indispensable para frenar la fuga y poder reabrir el museo de los faroles con todas las garantías de seguridad. Incluso hay fecha para ello, ya que Ubieto se ha propuesto que la sala pueda volver a abrir sus puertas antes de las fiestas patronales, consciente del significado que tienen esos días. «Sería una muy buena noticia», asegura el presidente de la cofradía de Altamira, José Pérez, que durante el último año no ha cesado de pedir a la administración local que buscara una solución.

A lo largo del último año, el museo ha permanecido cerrado al público, pero los cofrades sí han podido acceder al interior del inmueble para realizar trabajos de mantenimiento y controlar el estado de la fuga. Eso ha permitido detectar que en los últimos días ha vuelto a caer agua, cuando llevaba tiempo sin hacerlo. Un simple vistazo a la zona del baño bastaba ayer para comprobar que el problema sigue latente.

Pérez cree que ya se ha dado un plazo prudencial a la administración y celebra que Urbanismo haya movido ficha para rehabilitar el espacio, porque «es una pena que la ciudad solo tenga dos museos y uno lo tengamos cerrado. Ahora que se acercan las fiestas, hay gente a la que le gusta venir a verlo, pero tiene actividad siempre porque la gente que está de paso y viene a la Parte Vieja, si puede, también entra», remarca.

Procesión garantizada

El informe emitido en su día por los técnicos alertaba de la necesidad de que el edificio que alberga el museo, ubicado en Plaza España, acometa una obra más profunda porque existe riesgo de daños estructurales a medio plazo. Los trabajos que ejecutará el Ayuntamiento ahora se centrarán en reparar la fuga de agua y garantizar la seguridad de la sala, que está apuntalada desde hace un año.

Aunque Pérez confía en la palabra de Ubieto y en que la reforma se acabará antes de las fiestas, deja claro que si no se llegara a tiempo, la procesión no corre peligro. El año pasado tampoco se suspendió, aunque no disponer del local dificulta el trabajo, y por eso ya se han remitido escritos a las parroquias y a diferentes asociaciones de la ciudad para conseguir los voluntarios que sacarán las piezas por las calles de la ciudad. En los últimos años, han encontrado suficiente respaldo y esperan no tener problemas.