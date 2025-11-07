'Nueva sinfonía sobre el caos' (Laventura, 24) es el título del quinto disco de León Benavente, su trabajo más vitalista y electrónico. La banda ... castellana de rock alternativo vuelve a Miranda una vez más, tras hacerlo por última vez en Ebrovisión 2023, y lo hace para abrir el cartel del Festival el Chantre, que también cuenta con otras referencias de renombre como Rufus T. Firefly y Ramoncín y se prolongará en la Fábrica de Tornillos hasta el mes de marzo. El certamen impulsado por Asociación de Amigos de Rafael Izquierdo arranca mañana a las 20.00 horas con una cita que promete sorprender.

–Una vez más en la ciudad, es como vuestra segunda casa...

–No sé ni las veces que vamos ya, no tengo ni idea y me da mucha rabia porque, después de treces años de carrera, se me mezclan unos bolos con otros y demás. Pero con muchas ganas, como siempre.

–En 2023, estuvisteis en el Ebro, ahora volvéis a una sala, ¿qué concierto nos espera?

–Estamos presentando nuestro nuevo disco, 'Nueva sinfonía sobre el caos', y nos gusta mucho defender los trabajos en directo. Estamos muy contentos con el resultado porque podemos tocar todos los temas del disco, nos cuadra, y eso es síntoma de que algo hemos hecho bien. Estamos muy satisfechos. Miranda va a poder disfrutar de un concierto muy enérgico, como es habitual, y con temas mucho más bailables. Llevamos año y medio de gira y la gente está respondiendo muy bien, hemos encontrado una conexión genial con el público detrás de tantos bolos. Se monta una fiesta y una comunión muy guay.

–Entiendo que también habrá espacio para los clásicos.

–Claro. A la hora de hacer los repertorios siempre hay problemas porque, por un lado, siempre tienes la actualidad y el disco que estás presentando, que además es lo que te apeteces, pero tampoco se puede dejar de tocar temas que son parte de la historia del grupo y que la gente reclama. No se puede basar únicamente en canciones del último disco, hay un poco de todo. Nosotros nos guiamos por el resultado, por la sensación que nos deja el pack completo. Pasamos bastante tiempo confeccionándolo.

–Ya son 13 años de carretera,¿de dónde sale el combustible?

–Del amor por la música, del amor por hacer canciones. Son muchísimos años con esto, la ilusión se mantiene viva. La pasión por la música y las emociones que da la música. Esto tiene una parte más dura que es el viajar y currar mucho, pero eso desaparece cuando subes al escenario y ves las caras de la gente y de tus propios compañeros de banda, no hay sensación igual. Eso es lo que renueva la ilusión.

–También es mucho tiempo viendo cómo evoluciona el panorama musical y el crecimiento de vuestro grupo en este ámbito.

–Nosotros hacemos las canciones para que nos emocionen a nosotros, aunque también hay mucha gente que comparte nuestra visión. León Benavente está asociado al movimiento, el propio nombre lo dice, una carretera. Siempre nos gustó no aburrirnos, no estar quietos, buscar el cosquilleo para no estancarte y no hacer siempre lo mismo. Pero nunca bajo los dictados de nadie, menos a estas alturas de la película. Nos cuidamos mucho y respetamos mucho ese criterio, es sano investigar cosas, aciertes más o menos, pero siempre cuidamos el proyecto que nos cambió la vida y nos lleva a tocar a muchísimos sitios.

–¿Se disfruta más en un festi o en una sala como la de hoy?

–Son experiencias distintas. Como público, he disfrutado mucho en conciertos más grandes de festival. Pero la otra experiencia también es enorme, disfrutar como músico en una sala. En una te conoce la gente, todo está cerrado y te van a ver a ti, en la otra hay miles de personas que seguramente no te conocen y es una oportunidad. Son compatibles y muy distintas. La gente tiene que probar las dos, vernos en ambos sitos y así eligen (risas).

–¿Y para el nuevo disco?

–Hemos hecho de las dos cosas ya en la primera parte de la gira. Ahora hemos comenzado con salas más pequeñas que no cabían en el primer capítulo y la recepción es increíble. Sinceramente, llevamos toda la vida y la sensación es que el público ha conectado mucho con el disco. Están enloquecidos. El síntoma de estar tocando los temas del disco nuevo. Queríamos algo vital y bailable y se están montando auténticos fiestones.

–¿Quedan retos por cumplir?

–No lo vemos como una empresa, esto es tan flipante que sólo vale hacer canciones cada vez más guays, es la única zanahoria. Emocionarnos más, probar cosas, pero no presionarnos con vender más o tocar en ciertos lugares. El objetivo es mantenernos unidos y seguir currando.

–La última palabra es tuya...

–Animar a los mirandeses a que vengan, que no se queden en casa intoxicándose con política y horror, que van a pasar una noche buenísima con mucho baile.