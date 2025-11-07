El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Retenciones kilométricas en la A-8 y en el Txorierri... y ambulancias atrapadas en Galdakao
Prometen un concierto con mucho baile y que no dejará indiferente a nadie. Noemí Elías

Luis Rodríguez

León Benavente
«El único reto es hacer mejores canciones, no nos mueve vender más ni tocar en ciertos sitios»

La histórica banda de rock alternativo aterrizará mañana en Miranda para abrir una nueva edición de El Chantre

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Viernes, 7 de noviembre 2025, 17:22

Comenta

'Nueva sinfonía sobre el caos' (Laventura, 24) es el título del quinto disco de León Benavente, su trabajo más vitalista y electrónico. La banda ... castellana de rock alternativo vuelve a Miranda una vez más, tras hacerlo por última vez en Ebrovisión 2023, y lo hace para abrir el cartel del Festival el Chantre, que también cuenta con otras referencias de renombre como Rufus T. Firefly y Ramoncín y se prolongará en la Fábrica de Tornillos hasta el mes de marzo. El certamen impulsado por Asociación de Amigos de Rafael Izquierdo arranca mañana a las 20.00 horas con una cita que promete sorprender.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

