Los últimos conciertos de la gira veraniega de la banda de Miranda y a grabar el disco
La Regadera volverá al estudio de grabación en octubre
Toni Caballero
Domingo, 17 de agosto 2025, 23:47
La banda mirandesa encara el último tramo de su gira veraniega durante la segunda mitad de agosto, aunque el último capítulo tendrá que esperar hasta ... mediados de octubre, cuando volverán al Festival Extremusika, en Cáceres, un viejo conocido.
La vuelta por su décimo aniversario les ha llevado a viajar de nuevo tocando por toda la geografía española pero, como ya adelantó ELCORREO allá por enero, La Regadera volverá al estudio en otoño para grabar su nuevo disco.
Así las cosas, tras un necesario periodo de inflexión que prolongó durante varios meses del pasado ejercicio, con cambios en la formación y alejados de las redes sociales, la banda mirandesa ha vuelto con un plan perfectamente estudiado.
«No tenemos nombre para el disco, ni tampoco sabemos el número de canciones que lo compondrán. Hay varias canciones redondas, que están casi hechas. Nos estamos tomando con mucha paciencia la composición de estas canciones y queremos sacar sólo lo que nos convenza. Para el año que viene, la idea será girar por salas, con lo que querríamos sacar el disco para finales de año o comienzos de 2026, pero eso también dependerá de las plataformas digitales y de los tiempos que marque el productor del disco», sentencian.
Se desconoce quién será el ingeniero musical a cargo del sonido, pero el grupo sí que ha dejado claro que quiere que este trabajo marque un antes y un después en su historia, «un bombazo» para que La Regadera crezca.
