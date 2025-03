UGT denuncia la pérdida de empleo y el «esperpento» de los talleres de Renfe en Miranda

Desidia, abandono o esperpento son algunas de las palabras más repetidas por UGT a la hora de valorar la situación actual de los talleres de ... Renfe en Miranda. El sindicato denuncia las «promesas incumplidas» por parte de la compañía y no esconde su preocupación por una pérdida progresiva de la carga de trabajo.

El incendio ocurrido hace más de un año en una de las naves ha provocado el traslado temporal de trabajadores a Valladolid o Madrid. Tampoco se ha instalado la nueva maquinaria ni se ha reparado el pabellón. «Existe un proceso paulatino de pérdida d plantilla y el esqueleto de la nave quemada sigue languideciendo como un monumento a la desidia y desinterés de Renfe y el Ministerio», afirman desde UGT, que recuerda que en la última Oferta Pública de Empleo entraron una veintena de personas, algo que ve difícil que se repita en un futuro próximo ya que con la dinámica actual y la previsión de jubilaciones «difícilmente se ofrecerán vacantes en la próxima OPE».

Por este motivo, el sindicato pide al Ayuntamiento que demande información sobre los planes de Renfe y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Además, reclama explicaciones «al desmantelamiento, gota a gota, de los talleres de Miranda».

Los representantes de UGT creen que desde hace años se viene «especulando» con la unificación de los talleres para no perder carga de trabajo, algo que no ha sucedido. Mientras tanto, el denominado Material Motor «se cae a cachos» y describen una imagen surrealista de las instalaciones. «Han derruido naves por falta de mantenimiento y riesgo de colapso, pero las que quedan en pie, tienen innumerables goteras, humedades, grietas, fosos inundados y cristales rotos que no se reponen».

Ante esta realidad, UGT pide más hechos que palabras. El sindicato enumera una lista d promesas incumplidas que van desde la adquisición de nuevas máquinas a la reparación de la nave quemada. La maquinaria sí se ha comprado, pero no se ha llegado a usar mientras que la prometida reforma de la instalación calcinada sigue en punto muerto, por lo que tampoco se ha colocado la prensa hidráulica ni una mandrinadora para ajuste de llantas. Pendiente está también según UGT la reparación del torno de ejes y la instalación de un modelo Géminis, más eficiente y con mayores prestaciones. «Hay que recalcar el efecto que este abandono produce en el empleo de empresas externas que prestan servicio en estos talleres, como las encargadas de la limpieza, los servicios auxiliares o las maniobras», afirman.