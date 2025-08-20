Ubieto promete saldar en un mes todas las deudas con las pedanías de Miranda

La unión hace la fuerza y las pedanías lo han demostrado. Solo un día después de que las seis entidades menores que dependen administrativamente de ... Miranda hayan levantado la voz para pedir de forma unánime que el Ayuntamiento les abone las subvenciones pendientes, su reivindicación ha encontrado respuesta.

Guillermo Ubieto asegura que «en septiembre» todas percibirán su dinero. Y no será una parte del mismo, sino el total de la aportación municipal. El concejal achaca a un problema burocrático el retraso en el pago y entiende la queja de los alcaldes ya que los pueblos apenas tienen recursos para hacer frente a sus gastos, por lo que la subvención es su principal fuente de ingreso. Sin ella, tienen que aplazar los pagos de las fiestas o de las obras que acometen durante el año.

Además, cobrar tan tarde les acarrea otro problema ya que les deja sin mucho margen de maniobra porque tienen que acometer en el último trimestre todas las inversiones necesarias ya que la justificación de las subvención tiene que ser antes del 31 de diciembre. En caso contrario, se pierde el dinero no gastado.

Consciente de que la caja de las pedanías suelen estar bajo mínimos, Ubieto ha incrementado la partida de subvenciones, ha ayudado a financiar otros servicios adicionales y ha planteado un cambio en el sistema de ayudas. Hasta la fecha se abonaba el 70% justo antes del verano y el monto restante en el último trimestre.

El concejal acordó con los pueblos que se les diera el total en el primer pago, pero se ha dilatado la tramitación por cuestiones internas del funcionamiento diario del Ayuntamiento, por lo que a estas alturas, todavía no han visto un euro. Es algo que asegura que no se repetirá en los próximos cursos, en los que tratará de adelantar la transferencia de fondos, algo que piden todas las pedanías, que aseguran que les facilitaría mucho su labor percibir la ayuda municipal en los primeros meses del año. En caso contrario, muchas acaban convertidas en deudoras ya que no pueden hacer frente a sus pagos de forma inmediata y tienen que negociar para postergarlos hasta que el Ayuntamiento les paga.