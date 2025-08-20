El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Entiende la queja de los dirigentes de las pedanías. Avelino Gómez

Ubieto promete saldar en un mes todas las deudas con las pedanías de Miranda

El edil achaca a un error burocrático el retraso en el pago de las seis subvenciones a las entidades menores

Raúl Canales

Miranda de Ebro

Miércoles, 20 de agosto 2025, 23:34

La unión hace la fuerza y las pedanías lo han demostrado. Solo un día después de que las seis entidades menores que dependen administrativamente de ... Miranda hayan levantado la voz para pedir de forma unánime que el Ayuntamiento les abone las subvenciones pendientes, su reivindicación ha encontrado respuesta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando cogió al niño, dejé de grabar y bajé corriendo a por él»
  2. 2 Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador denuncian amenazas del Ayuntamiento de Bilbao en un duro comunicado
  3. 3 Fallece una niña de 1 año en el accidente de tráfico en un túnel de la AP-1 en Soraluze
  4. 4

    Decepcionante homenaje a Sorotan Bele con presencia de la Banda Municipal
  5. 5

    Rozalén: «Bilbao, Basauri y El Kalero son mi casa»
  6. 6

    Agreden a dos policías municipales y a un sanitario en el recinto festivo
  7. 7

    La desolación de una familia bilbaína en un pueblo de Palencia: «Hemos perdido la casa familiar en la que pasábamos los veranos»
  8. 8

    La impotencia de Bilbao para combatir la venta ambulante
  9. 9 El Ayuntamiento de Bilbao publicó la crónica del concierto de Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador que no llegó a celebrarse
  10. 10 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Ubieto promete saldar en un mes todas las deudas con las pedanías de Miranda

Ubieto promete saldar en un mes todas las deudas con las pedanías de Miranda