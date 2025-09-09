El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las txosnas sólo podrán usar una única fuente sonora para todo el recinto. Avelino Gómez

Txosnas hasta las 3 de la madrugada y barracas hasta las 2 en las fiestas de Miranda

El Ayuntamiento, mediante un decreto de Alcaldía, ha establecido horarios de cierre y funcionamiento para «reducir los niveles de ruido»

Cristina Ortiz

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:06

A dos días del arranque de las fiestas Virgen de Altamira, el Ayuntamiento ha publicado un decreto (firmado el día 5 pero hecho público este ... martes 9) con las condiciones a cumplir por hosteleros y feriantes de cara a minimizar el impacto del ruido en los vecinos del entorno de Anduva.

