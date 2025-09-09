Txosnas hasta las 3 de la madrugada y barracas hasta las 2 en las fiestas de Miranda

A dos días del arranque de las fiestas Virgen de Altamira, el Ayuntamiento ha publicado un decreto (firmado el día 5 pero hecho público este ... martes 9) con las condiciones a cumplir por hosteleros y feriantes de cara a minimizar el impacto del ruido en los vecinos del entorno de Anduva.

Propuesta acordada una vez constatado que la potencia acústica a la que habría que limitar los equipos de sonido es «demasiado baja para la celebración de conciertos de estas características» al superarse los 30 decibelios en las fachadas cercanas, por lo que se propone, tal y como adelantó EL CORREO el día 4, anular los límites acústicos de manera temporal durante las 24 horas de los días entre el jueves 11 y el domingo 14, en todas las calles de Miranda en las que se celebran actos festivos esos días. Medida apoyada en un informe del servicio jurídico municipal.

Pero esa decisión va acompañada de limitaciones horarias para las actividades de los colectivos que llevan a cabo su actividad en la zona de Anduva durante los días festivos, centrados, principalmente en disminuir y acotar los horarios de los eventos, la utilización de una única fuente sonora en aquellos que sea posible, así como el uso de generadores insonorizados.

En el caso de las barracas, sólo podrán efectuarse labores de desmontaje (ya que los plazos para montaje se fijaron del 1 al 4 de septiembre, ya finalizado antes de la firma del decreto) del día 16 al 19, de 9.00 a 21.00 horas.

En lo que a funcionamiento de las atracciones se refiere, podrán estar en marcha hasta el día 15 (el plazo de apertura arrancaba el 5), pero sólo en horario vespertino, a partir de las 17.30 horas, nunca por las mañanas. Al mismo tiempo, se han establecido dos horarios de cierre, uno de ellos para los días festivos o los previos a festivos y otro para los laborales.

También se han fijado dos tipos de cierre, uno para la música y la megafonía de la atracción y otro para la propia atracción. El jueves 11, viernes 12 y sábado 13 la música podrá estar hasta medianoche y las atracciones hasta las dos de la madrugada; mientras que el resto de días no podrá haber megafonía desde las diez de la noche y el cierre será una hora después.

En el caso de los conciertos, estos no podrán prorrogarse más de dos horas desde su horario de inicio y las pruebas de sonido tampoco podrán durar más de dos horas. Por último, para las txosnas se ha establecido la jornada de este miércoles 10 como día de montaje, de 9.00 a 21.00; y de desmontaje el domingo 14, de 9.00 a 15.00. Y es que su actividad hostelera se limitará a tres jornadas, las de jueves, viernes y sábado hasta las tres de la madrugada. La apertura se ha fijado a las seis de la tarde para el sábado y a las siete, los otros dos días.

Además, el decreto recoge que los hosteleros responsables de las diez casetas, a lahora de cierre «cesarán tanto en la emisión de música como en el ejercicio de la actividad, debiendo estar completamente apagado cualquier tipo de emisor sonoro o generador si lo hubiere».

Además, «se prohibe la utilización de distintas fuentes sonoras y sólo habrá una única para todas las txosnas, quedando totalmente interrumpida la música de éstas durante la celebración del concierto de la calle Cantabria, así como en las pruebas de sonido del mismo».

Todas estas medidas se dirigen a dar cumplimiento a la sentencia del TSJ de Castilla y León que estimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Asociación de Afectados por el Ruido de Miranda por los niveles acústico de fiestas.

Decisión que llevó al Consistorio a contratar con Auditec un estudio acústico de las áreas afectadas por los actos festivos y a acogerse a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y León, que permite a los municipios solicitar la suspensión provisional de los valores límite de ruido con ocasión de las fiestas patronales. Petición avalada legalmente por un informe del servicio jurídico municipal.