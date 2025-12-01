El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jesús Ponce, líder del área internacional cardio-renal. Avelino Gómez

Txapelas de honor en Miranda para Jesús Ponce, de Novartis, e Íñigo Ruiz, de La Vasca

La Cofradía Mirandesa de Bilbao también rendirá homenaje este año a la Azucarera y al Orfeón, por su 'longevidad'

Cristina Ortiz

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:31

Comenta

Los cumpleaños hay que celebrarlos y más, si van ligados al logro de 'resistir' a los cambios sociales y económicos de la ciudad o del ... mundo. Cambios a los que también está muy atento, porque la innovación es clave en el mundo farmacéutico, Jesús Ponce, directivo de la compañía Novartis, al que la Cofradía Mirandesa de Bilbao impondrá una de las Txapelas de Honor de este año, junto a las que llevan los nombres de Azucarera y La Vasca, por su centenario; y del Orfeón, por el 75 aniversario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  2. 2

    La presión policial en Bilbao extiende la delincuencia hacia otras localidades
  3. 3

    La refundación de Ikasle Abertzaleak provoca una tormenta en el mundo radical
  4. 4

    El Eibar ofrece al Athletic una «alianza» sobre su cantera en su nueva ciudad deportiva en Bizkaia
  5. 5

    Cuatro evacuados por el incendio en una nave del antiguo matadero de Zorroza
  6. 6

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  7. 7 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  8. 8

    Decenas de robos en coches con el método del proyectil, el mechero y las gomas
  9. 9

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  10. 10 Pradas: «Era absurdo esperar a Mazón. Si no cogía las llamadas ni sabíamos si iba a venir»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Txapelas de honor en Miranda para Jesús Ponce, de Novartis, e Íñigo Ruiz, de La Vasca

Txapelas de honor en Miranda para Jesús Ponce, de Novartis, e Íñigo Ruiz, de La Vasca