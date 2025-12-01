Txapelas de honor en Miranda para Jesús Ponce, de Novartis, e Íñigo Ruiz, de La Vasca

Los cumpleaños hay que celebrarlos y más, si van ligados al logro de 'resistir' a los cambios sociales y económicos de la ciudad o del ... mundo. Cambios a los que también está muy atento, porque la innovación es clave en el mundo farmacéutico, Jesús Ponce, directivo de la compañía Novartis, al que la Cofradía Mirandesa de Bilbao impondrá una de las Txapelas de Honor de este año, junto a las que llevan los nombres de Azucarera y La Vasca, por su centenario; y del Orfeón, por el 75 aniversario.

Cuatro distintivos que se impondrán a personalidades y 'entidades' en el marco de un encuentro que se llevará a cabo el lunes 22 de diciembre, a las 14.00 horas, en el restaurante Carbón, y que tiene como principal objetivo reconocer y valorar públicamente su aportación a engrandecer la historia de la ciudad, la de todos ya sea como individuos o entidades.

Desde 2017 la Cofradía Mirandesa de Bilbao viene entregando los diferentes galardones tanto a personas con relación entre ambas ciudades, como a mirandeses o instituciones que ponen en valor a Miranda. Este año, de forma excepcional, se entregó en verano, al presidente del Club Deportivo Mirandés, Alfredo de Miguel, una Txapela por el histórico año del club y por sus alegrías a la ciudad. Pero faltaban las oficiales de 2025.

Una de ellas se le 'colocará' a Jesús Ponce, que lidera desde Suiza el área internacional cardiológica y renal de la farmacéutica Novartis; empresa de la que previamente fue presidente nacional. Aunque burgalés de nacimiento, el directivo vivió y estudió en su juventud en Miranda, para luego licenciarse en Economía y Ciencias Empresariales en la Universidad de Deusto y en la Universidad de Edimburgo. Tras estar de consultor en Andersen Consulting, se incorporó a AstraZeneca, para la que trabajó en Portugal, Londres y Madrid. Desde 2019 ha ido ocupando distintos puestos en Novartis, hasta llegar a su actual despacho de Basilea.

Ampliar Íñigo Ruiz, es la tercera generación de La Vasca. Avelino Gómez

La segunda txapela será para Azucarera, por haber llegado a su centenario en la ciudad. «Muchos estudiosos mirandeses consideran que los tres hitos que hacen la base de nuestra ciudad fueron el paso del Ebro, puente Carlos III, la llegada del ferrocarril, y la implantación de la Azucarera. Después ya vinieron las otras factorías que hicieron de Miranda una referencia industrial del norte de España. Ahora, con otro rumbo en la fabricación de refinado de azúcar puede lograr aumentar su capacidad de progreso para la ciudad», explicó Jesús Fernández de Urbina, organizador de la cita.

También por cumplir 100 años en 2026 tendrá un reconocimiento en el encuentro La Vasca, restaurante de tercera generación con Íñigo Ruiz. El suyo es, sin duda, «un lugar de celebración para los mirandeses, para los que están de paso y para miles de personas que saben que ese viaje a Miranda merece la pena hacerlo ya».

La última txapela será para el Orfeón Mirandés con motivo de sus 75 años cantando y dando notas musicales a los mirandeses.

Las personas que quieran asistir a la comida donde se entregarán los 'galardones' pueden hacerlo en el propio restaurante Carbón, de 12.00 a 18.00 horas o llamando al 629199350. El precio del menú es de 35 euros.