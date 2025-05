Turismo actualizará su web para verano con nuevos textos, fotos y vídeos de Miranda

Cristina Ortiz Jueves, 8 de mayo 2025, 15:12 Comenta Compartir

No vale con tener recursos culturales, patrimoniales o gastronómicos, si no se dan a conocer más allá de nuestras fronteras. Y eso, es algo que, ... hasta la fecha, no se estaba haciendo bien, y en lo que se está trabajando para solucionarlo; al menos, en parte, para cuando arranque el verano, la temporada vacacional por excelencia.

Para finales de junio, el concejal del área, Carlos Diez Javiz, confía en que Miranda cuente, dentro de la web municipal, con una sección de turismo más visual, que incorpore nuevas imágenes y vídeos de elementos patrimoniales; y textos más dinámicos y atractivos, tanto por su redacción como por su composición visual dentro de la web. Es algo en lo que se lleva trabajando varios meses, desde que ya en febrero se contratara con la empresa Miranda HD la realización de fotografías profesionales en 3 ferias y en 18 emplazamientos de la ciudad, incluyendo monumentos y parajes. Un banco de imágenes actualizadas que se complementarán con tres vídeos que también se han encargado para «difundir nuestros elementos diferenciadores patrimoniales, culturales, naturales, gastronómicos... a través del entorno web. Lo creemos más efectivo que otra clase de métodos promocionales». Un punto de vista que puso sobre la mesa Diez Javiz, en el pleno municipal de este jueves en respuesta a una moción presentada por el PP de cara a reclamar al equipo de Gobierno que tomara cartas en el asunto para solucionar errores, actualizar e incorporar material interactivo en ese apartado destinado al turismo en la página municipal. Pero es algo que ya se está haciendo y que por tanto, entendían, no era necesario respaldar en ese texto que acabó siendo rechazado con los votos en contra de PSOE, IU y Podemos. Sí daba la razón el edil del departamento en que lo que hay ahora es francamente mejorable. Son conscientes de las «deficiencias» desde que hace un año se presentó la nueva web municipal, pero entonces prefirieron volcar aquello que tenían en lugar de que al pinchar la pestaña apareciera el mensaje de 'En construcción'. «Estamos tratando de solventar las carencias poco a poco, para hacer un apartado más moderno. Se ha diseñado una nueva estructura, se han redactado nuevos textos y estamos ahora en el proceso de subirlos a la red». Algo que su departamento se ha marcado como objetivo tener hecho para final de junio. Ésa es la fecha con la que se trabaja. En televisión y en streaming En estos momentos, también se está cerrando con la empresa audiovisual Enclaves TV la realización de un programa de promoción de la ciudad y su gastronomía. Un documental de una media hora que «pueda ser difundido a nivel nacional e internacional, en televisión y en streaming, en las principales plataformas digitales», explicó Diez Javiz. A estas dos propuestas propias de Turismo, hay que sumar la incorporación de otras de particulares a las que se dará acceso también a través de la web municipal para que tengan más visibilidad y complementen las opciones que se ofertan a los posibles visitantes. Una de ellas es la plataforma FreePlanTour, creada por Eduardo Sanjurjo y premiada en Fitur, que desde julio tendrá un enlace directo en el portal digital del Ayuntamiento, para «poder elaborar desde la web viajes a medida y rutas turísticas personalizadas, incluyendo geolocalización, distintos idiomas y conexión con otras plataformas de reseñas». También se va a poder enlazar a las páginas de la Casona de Ayuelas y el Museo del Ferrocarril III Generaciones de Ircio. «El trabajo se está realizando y, en breve va a poder ser visto», recalcó el concejal; que recordaba que durante el pasado año Miranda recibió en el CIMA y en la oficina del Antonio Machado a 15.048 personas, de las que 728 eran extranjeras. Algo más del 4%. Un porcentaje no desdeñable pero no muy significativo en el total, por lo que aunque reconocen la carencia que implica no contar con información traducida a varias idiomas en la web, creen que esa no es la prioridad. Al menos ahora, tanto por el gasto que conllevaría encargar la traducción de toda la información como por las dificultades para que visualmente fuera atractiva la página. Entiende el concejal que la traducción simultánea es algo que se tenía que haber contratado con el diseño de la web, pero entonces no se hizo.

