Fue detenido en su domicilio y provocó lesiones a un agente. Avelino Gómez

El TSJ ratifica los 6 años de cárcel para el varón que agredió sexualmente a su vecina en Miranda

El alto tribunal desestima el recurso del acusado e incluye otros 6 meses de prisión por resistencia a la autoridad y los delitos de lesiones

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:38

Comenta

Seis años de cárcel, esa es la condena que impuso la Audiencia Provincial deBurgos a un varón mirandés por agredir sexualmente a su vecina el 27 de diciembre de 2019, por la noche; y que ha sido ratificada por el Tribunal Superior de Justicia después de haber desestimado el recurso de apelación presentado por el acusado.

Los hechos se remontan a seis años atrás, cuando el hombre accedió al domicilio de su vecina, situado en el piso superior, empujando la puerta de entrada que sabía que estaba rota y que la víctima únicamente la bloqueaba colocando detrás unas bombonas y otros utensilios. Una vez en el interior del piso, el varón la empujó contra un sillón y empezó a besarla, al tiempo que la ofrecía dinero por mantener relaciones sexuales. Algo que rechazó la mujer sin conseguir que su negativa surtiera efecto, ya que el procesado la siguió sujetando con fuerza además de meter su mano por dentro del pantalón del pijama hasta llegar a «introducir los dedos en la vagina».

Ante esa situación, la mujer, con el fin de poder huir, le dijo a su vecino que «no es necesario que use la fuerza y que accederá a sus pretensiones»; pero cuando éste se va al baño, la víctima aprovechó para llamar a la policía. Aunque al percatarse de que la mujer había avisado, la amenaza asegurando que «ahora si que te voy a violar y matar».

Cuando los agentes llegan al edificio, el varón ya se encontraba en su vivienda e, inicialmente, se negó a abrir la puerta; para acabar accediendo pero oponiendo resistencia al ir a ser detenido. Un forcejeo con los agentes que provocó varias lesiones a uno de ellos y una secuela.

Estos hechos se dan como probados por el tribunal superior, con lo que la sentencia queda ratificada con 6 años de prisión por como autor criminalmente responsable de un delito de agresión sexual, ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal; Penal, la prohibición de aproximarse a la víctima en un radio inferior a 500 metros o comunicarse por cualquier medio durante 5 años; y otros 6 meses d prisión por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones.

Asimismo, en concepto de responsabilidad civil, el acusado deberá indemnizar a la víctima la cantidad de 160 euros por las lesiones físicas, así como en 8.000 euros en concepto de daño moral, y al Agente de Policía Local en la cantidad de 4.380 euros por las lesiones y 800 euros por las secuelas; todo ello más los intereses legales.

Sin atenuantes

En la sentencia recurrida, se afirma que no concurren en el acusado circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, aunque la defensa alegó embriaguez del varón como posible atenuante. Sin embargo, las pruebas practicadas no corroboran un estado de intoxicación que permitiese apreciar tal situación de embriaguez, ni como eximente completa o incompleta, ni como atenuante analógica.

Además, aunque el acusado hubiera ingerido alcohol, lo cierto es que ninguno de los actuantes, ni la víctima, manifestaron que se encontrara ebrio. En definitiva, que no existe prueba que permita concluir que el alcohol le impidió saber lo que hacía.

