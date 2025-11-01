El truco o trato también gana terreno al Día de Todos los Santos en Miranda

A medida que pasan los años las celebraciones festivas se van imponiendo a las de carácter religioso, y eso es algo que se hace especialmente ... patente cuando llega el tránsito entre los meses de octubre y noviembre. El día con el que se cierra el décimo mes del calendario es el que marca que estamos en Halloween, y el primero del siguiente está en rojo en los almanaques porque es la jornada de Todos los Santos y sí, también en Miranda el día en el que el terror y los sustos acompañados del truco o trato se hacen protagonistas está ganando terreno.

Barrios como Las Matillas o Los Ángeles, se vienen distinguiendo en los últimos tiempos por organizar actividades para sus vecinos en fechas señaladas y en estas jornadas ha sido en ellos donde desde sus respectivas asociaciones se han ofrecido propuestas para que disfrutaras de Halloween mayores y pequeños.

En el Poblado alrededor de sesenta niños y niñas participaron en talleres de manualidades y no se perdieron la oportunidad de disfrutar con los hinchables. Se repartieron unos ochenta litros de chocolate; actores y miembros de la junta se encargaron de poner el particular ambiente terrorífico, y la fiesta se cerró con una cena en las instalaciones de la asociación.

En Las Matillas también quisieron que los vecinos y vecinas, mayores y pequeños tuvieran la posibilidad de disfrutar de la particular jornada. La tarde noche se fue alargando y fue así porque el gran ambiente consiguió que todos lo pasaran, tal y como esperaban, divinamente. Sin duda, una vez echado el telón de las celebraciones de este año, ya están pensando en que en el próximo seguro que todo será todavía mejor y más divertido.

En los barrios todos tienen claro que para que se pueda disfrutar tiene que haber personas que ofrecen su tiempo y trabajo de modo desinteresado. Por eso desde las Matillas su presidenta ha apuntado que le gustaría agradecer «a toda la gente que ha posibilitado esta celebración el curro que han hecho».

Sala de escape

Las ganas que pusieron los organizadores y el buen tiempo se conjuraron para conseguir que Halloween fuera inolvidable para los vecinos de los barrios de Los Ángeles y Las Matillas.

En el centro de la ciudad la oferta fue una sala de escape que se instaló en el Antonio Machado, y lo cierto es que muchos de los que tenían ganas de participar de la experiencia acabaron decepcionados al no poder tenerla.

El sábado se había reservado para los menores de 12 años, acompañados por adultos y la sorpresa de unos y otros fue mayúscula cuando al ir llegando comprobaron que «aunque no se había anunciado en ninguna parte, nos dicen ahora que teníamos que haber apuntado a los críos», se lamentaban algunas madres que aun quejándose no recibieron explicaciones, y tuvieron que marcharse ya que los primeros en llegar coparon todas las plazas.

Cabe esperar que la amargura de la decepción la acabaran eliminando degustando alguno de los dulces, léase buñuelos o huesos de santo, propios en este caso sí de la jornada que los mayores siguen celebrando, la de Todos los Santos.