El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
A medida que se acerca la fecha del desfile el trabajo se intensifica. Avelino Gómez

Trotamundos es el único que resiste en el desfile de carrozas de Miranda

El grupo carrocero presentará dos trabajos en el que «no sería extraño que fuese el último»

María Ángeles Crespo

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:03

Las fiestas patronales están a la vuelta de la esquina, unas celebraciones que han tenido hasta hace no muchos años como seña de identidad el ... Desfile Concurso de Carrozas; una cita que en este 2025 va a tener muy poco suspense, y desde luego ninguna polémica, a la hora de saber quienes son los que se llevan el gato al agua, sobre quienes consiguen los premios ya por la propia carroza, ya por la iluminación o por el vestuario que se ve en el trabajo que se exhibe por la calle La Estación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    A Linaje les quedó grande el escenario de Abandoibarra
  2. 2

    Cinco heridos por un incendio en Santutxu: «La silla de ruedas eléctrica empezó a arder y no podíamos apagarla»
  3. 3

    ¿Qué requisitos hay que cumplir para formar parte de una comparsa?
  4. 4

    La Diputación se abre a ofrecer incentivos fiscales a las txosnas si asumen el TicketBai
  5. 5

    El escenario de los conciertos, otra vez la nota discordante
  6. 6

    Las fiestas aún no son para todos
  7. 7

    El «atronador» pitido no cesa en Barakaldo
  8. 8

    Los números que deja esta Aste Nagusia: 165 «ladrones y sinvergüenzas» y menos afluencia que en 2024
  9. 9

    Asesinato en una tienda de golosinas
  10. 10 La nueva vida de Sandra y Roberto al otro lado de la barra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Trotamundos es el único que resiste en el desfile de carrozas de Miranda

Trotamundos es el único que resiste en el desfile de carrozas de Miranda