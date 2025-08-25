Trotamundos es el único que resiste en el desfile de carrozas de Miranda

Las fiestas patronales están a la vuelta de la esquina, unas celebraciones que han tenido hasta hace no muchos años como seña de identidad el ... Desfile Concurso de Carrozas; una cita que en este 2025 va a tener muy poco suspense, y desde luego ninguna polémica, a la hora de saber quienes son los que se llevan el gato al agua, sobre quienes consiguen los premios ya por la propia carroza, ya por la iluminación o por el vestuario que se ve en el trabajo que se exhibe por la calle La Estación.

Habrá dos carrozas y como ambas pertenecen a Trotamundos es evidente que este grupo va a acaparar todos los galardones de este desfile que «no sería extraño que fuese el último. La cosa viene agonizando desde hace algún tiempo y nosotros resistimos todavía, estamos haciendo el trabajo manteniendo la línea de siempre aunque no vayamos a competir contra otros grupos, pero el futuro no es muy halagüeño», argumenta José Ángel López, que en toda su charla sobre el desfile, el pasado, el presente, el oscuro futuro y la poca implicación que se percibe entre la gente, mantiene un tono que rezuma un punto de tristeza y también decepción.

Lo hace porque no en vano él que inició su andadura carrocera con los Amigos de la calle San Juan y que llegó a Trotamundos de la mano de Isidoro López, lleva haciendo carrozas cuarenta y ocho años, tres más de los que tiene Trotamundos que se estrenó mostrando sus trabajos en la calle La Estación en 1980.

El grupo carrocero lo integran en la actualidad una quincena de personas, entre las que permanecen dos de sus fundadores, Ángel Lacalle y Juan Carlos Aragón. Entre todos –empezaron en abril– preparan las dos carrozas que van a posibilitar que en las fiestas de este año siga habiendo desfile. Sin desvelar ningún 'secreto inconfesable' lo que ha apuntado José Ángel López es que quienes se den cita en la calle la estación verán «dos trabajos en los que lógicamente habrá algunas pinceladas que harán alusión a la situación por la que estamos atravesando. Eso por un lado y, por otro, también habrá algún guiño a lo más positivo que ha vivido la ciudad en los últimos tiempos, la gran temporada del Mirandés».

Comenzaron después de carnavales, una época en la que, al igual que en Navidad , el grupo participa. «Estamos en todas esas actividades porque nos gusta, tenemos gente muy participativa, y una vez que se acaban ya nos metemos de lleno en las carrozas». Es su calendario habitual.

Trotamundos ya estaba trabajando en esos dos proyectos que «van tomando forma y haciendo realidad después de que se plantee una idea y se vayan aportando propuestas de unos y otros», cuando se enteró de que ellos serían los únicos participantes.

Aunque la mala situación «se veía venir», para López la decepción lo fue tanto por la retirada de compañeros como por el hecho de que «se nos llene la boca al decir que las carrozas son una tradición de Miranda de toda la vida, pero cuando se supo lo que pasaba no hubo ninguna reacción por parte de nadie, y eso también entristece».

Es algo que tiene claro que está ocurriendo porque «cada día es más difícil encontrar gente que se comprometa. Hacer carrozas implica mucho trabajo, te tiene que gustar y sabes que si dices que quieres estar en un grupo hay que meter muchas horas durante mucho tiempo».

Tiene claro que esta situación es un problema que tienen los carroceros «y muchísimas asociaciones. Cada día es más complicado encontrar relevo para realizar actividades que impliquen esfuerzo y que la gratificación sea sólo la satisfacción de hacer las cosas bien». Ellos lo saben y con el montante que reciban por los galardones que acumularán cubrirán gastos, y podrán hacer «alguna comida y tomarnos alguna cosilla, pero poco más».

Desde hace ya tiempo en Trotamundos se abrieron las puertas para ver si se conseguía que llegaran jóvenes pero «la verdad es que en nuestro caso los que se han apuntado han sido jubilados, que han encontrado en esto un entretenimiento, y lo cierto es que ellos sí se han comprometido». Entiende José Ángel que es lógico porque, entre otras cosas, «nuestro público es ese, gente mayor y niños; hay muchos jóvenes que a lo mejor fueron al desfile cuando eran niños porque les llevaron, pero que ellos, por iniciativa propia, no han visto nunca el desfile completo, es lo que hay y eso no se puede cambiar».

Un giro

Se lleva ya algún tiempo arrastrando una situación que hace concebir pocas esperanzas en cuanto a la continuidad del desfile. Se abrió la mano a asociaciones y la respuesta fue la que fue, lo de apostar por la escuela talle no convence tampoco y Trotamundos entiende que si hay un resquicio para salvar las carrozas es que «en su origen se hacían en San Juan del Monte y de ahí pasaron a las fiestas de septiembre, así que a lo mejor, viendo que en San Juan hay mucha gente que se anima a hacer figuras humorísticas y carros engalanados, a lo mejor podríamos probar a ver si yendo por ahí alguna cuadrilla se anima». Cuando se baje el telón al desfile de este año será el momento de verlo. Ahora toca agradecer a Trotamundos que aún resistan.