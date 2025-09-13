Trotamundos lanza un desesperado SOS

El ganador estaba decidido antes del desfile –de media hora escasa de duración– y no porque el certamen estuviera amañado, sino porque Trotamundos competía consigo ... mismo por ganar todos los premios. Se habían quedado solos. Una soledad no deseada, ni por ellos ni por el resto de la ciudadanía, que reclama un mayor esfuerzo para mantener una tradición muy mirandesa, pero a la que nadie parece querer sumarse desde dentro.

Una tradición que, además, en esta ocasión dejó una imagen de acto pobre y poco atractivo en una jornada de sábado que tiene el evento como acto central; y que también pecó de falta de coordinación, con Ramón y Cajal, llena de coches estacionados pese a estar prohibido, lo que dificultaba el paso de las carrozas, con el consiguiente enfadó del único colectivo participante; que en la segunda vuelta se encontró con las terrazas montadas en La Estación.

Más allá de problemas puntuales, la situación es más que complicada para una expresión artística que roza las siete décadas de trayectoria en la ciudad y sobre la que ayer quiso llamar la atención Trotamundos en una de sus dos propuestas, con 'El miedo llama a la puerta'.

Una composición en la que, balanceándose sobre un columpio, un enorme payaso de aspecto maquiavélico parecía querer asustar a los mirandeses para que dejaran atrás una larga y aplaudida tradición que «está agonizando». Un motivo de preocupación para el único colectivo participante, presente desde hace 48 ediciones en el certamen, y que no dejó pasar la oportunidad que le brindaba el exponer sus creaciones en la calle para dar «la voz de alarma» una vez más y pedir la implicación colectiva de la ciudad para enfrentar «un riesgo real de perder un patrimonio cultural que pertenece a toda Miranda».

Ampliar 'El miedo llama a la puerta' Avelino Gómez

Reconocen que «el cansancio, la desilusión y el desencanto, empiezan a pesar»; pero, aún así, creen que «aún hay tiempo» para revertir la situación. «Si la ilusión de unos pocos ha mantenido viva esta llama, la fuerza de muchos puede avivarla de nuevo».

Por eso, con una de las carrozas propuesta para este desfile en solitario, buscaron lanzar un mensaje a Miranda para que «no deje que el miedo venza» y que el certamen siga siendo «un espejo de lo que somos: una ciudad capaz de soñar, de luchar y de reinventarse», porque tienen claro que «mientras haya manos dispuestas a crear y corazones dispuestos a soñar, las carrozas seguirán rodando».

De eso iba 'El miedo llama a la puerta', una propuesta de 18 metros de largo y 5,2 de alta, que no se lo puso fácil. De hecho, tuvieron que repetir la cabeza del payaso porque la primera era demasiado pequeña para una figura que descansaba sobre dos puntos de apoyo, buscando que el temido personaje quedara suspendido en el aire. Lograrlo requirió de un minucioso estudio de las dimensiones. La luz y el vestuario, bailarinas con su tutú, hicieron el resto para dar vida a una apuesta con sentimiento. Suyo fue el segundo premio, el primero de vestuario y el primero de iluminación.

Reconocimiento rojillo

La decoración fue el caballo de batalla de la segunda de las propuestas, 'Soñando cerca de las estrellas', dedicada a los éxitos del Mirandés la pasada temporada. El conjunto está presidido por un cohete que volaba desde la cabecera de la carroza, en la que también había un globo con el escudo del conjunto rojillo, que se había elaborado como un puzzle. Todas las piezas se habían tallado y empapelado por separado para su posterior ensamblado.

En su decoración se habían empleado distintas técnicas y tipos de papel, además de casi 20.000 vatios de luz y jóvenes vestidos de exploradores. Trabajo que fue valorado con primer premio, el primero también de iluminación y el segundo de vestuario.

Grandes creaciones para un gran desfile que quizá para sobrevivir a futuro tiene que apostar por la simplicidad de pequeñas propuestas y, a partir de ahí, una vez enganchados un buen número de jóvenes mirandeses, volver a crecer. Al menos, ésa es la receta que lanzaba José Ángel López, que animaba a poner en marcha iniciativas como la de Reinosa, donde contaron con una decena de creaciones de 2 o 3 metros cuadrados, realizadas por niños y niñas. «Vamos a intentar hacer eso aquí también, a ver cuál es la respuesta. Es la sociedad la que se tiene que implicar, nosotros también empezamos haciendo cosas mucho más pequeñas», valoró.

También un mayor esfuerzo a la administración pedía Mariví implicada en la tradición años atrás con el grupo Motrico y que reclamaba al Ayuntamiento mayor implicación y dinero para mantener la tradición. Cree que hay muchas cosas que se pueden intentar como la organización de talleres y campamentos de verano en los que los más pequeños hagan carrozas pequeñas que luego puedan salir en el desfile, dar más facilidades para los locales, más publicidad y más dinero; además de mejorar la organización del propio desfile, incluyendo más grupos para que sea más largo y, por supuesto, no incluir ese día en el programa fuegos artificiales, que hacen que el público abandone La Estación antes de la segunda vuelta. «Es una falta de respeto hacia la gente que hace carrozas».

Pero por más medidas que se traten de poner en marcha, si no hay implicación ciudadana, Esther ve difícil que el desfile gane peso. «Ahora la gente no queremos responsabilizarnos de nada. La sociedad de hoy en día es un poco voluble, pero si hubiera un grupito de jóvenes que se interesara, seguramente saldría adelante», explicó.

«No entiendo que la gente de Miranda no seamos participativos. Es una pena, en Burgos hace unos días ha habido hasta 100 voluntarios para hacer una catedral de cartón, entre ellos mucha gente joven», explicaba Adolfo, que ha colaborado en ese proyecto de la capital provincial.

«¿Por qué aquí no somos capaces de ayudar? Hemos sido una estrella en carrozas y ahora nos come Logroño, Burgos y hasta Villarcayo; pero la culpa es nuestra», concluyó.