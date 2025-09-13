El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La apuesta, presidida por un gran cohete y la bandera del Mirandés, se llevaba el primer premio. Avelino Gómez

Trotamundos lanza un desesperado SOS

'El miedo llama a la puerta' busca remover conciencias para mantener vivo un desfile en esta edición corto y poco atractivo

Cristina Ortiz

Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:35

El ganador estaba decidido antes del desfile –de media hora escasa de duración– y no porque el certamen estuviera amañado, sino porque Trotamundos competía consigo ... mismo por ganar todos los premios. Se habían quedado solos. Una soledad no deseada, ni por ellos ni por el resto de la ciudadanía, que reclama un mayor esfuerzo para mantener una tradición muy mirandesa, pero a la que nadie parece querer sumarse desde dentro.

