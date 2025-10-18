El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En la provincia de Burgos, se diagnosticaron 279 casos nuevos de cáncer de mama, en 2024. Avelino Gómez

Una de cada tres personas atendidas en la AECC de Miranda tiene cáncer de mama

La asociación ha prestado en lo que va de año apoyo psicológico a 51 mujeres con ese diagnóstico y ha asesorado a 7 en opciones sanitarias y de derechos laborales

Cristina Ortiz

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:06

Una de cada tres personas que a lo largo de este año han llamado a las puertas de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ... de Miranda llevaban como diagnóstico uno de mama. 58 mujeres de los 164 enfermos atendidos están unidas a esa enfermedad a la que se busca dar visibilidad y para la que se reclama atención con la conmemoración este domingo del día mundial.

