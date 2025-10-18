Una de cada tres personas atendidas en la AECC de Miranda tiene cáncer de mama

Una de cada tres personas que a lo largo de este año han llamado a las puertas de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ... de Miranda llevaban como diagnóstico uno de mama. 58 mujeres de los 164 enfermos atendidos están unidas a esa enfermedad a la que se busca dar visibilidad y para la que se reclama atención con la conmemoración este domingo del día mundial.

Y es que la mayoría de los usuarios que han recurrido a la asociación lo han hecho en busca de apoyo psicológico, un servicio por el que en el presente ejercicio han ido pasando 151 personas, de las que 51 son mujeres con cáncer de mama. Si bien no han contactado con todas en su sede de Condado de Treviño. En ella han tratado con 42, pero a otras 9 la atención psicológica se la han prestado directamente en el hospital Santiago Apóstol, donde cuentan también con un espacio para tener una manera aún más cercana y próxima de llegar a los pacientes de cáncer.

Cercanía ya sea para esa atención psicológica, que resulta fundamental desde que se recibe el diagnóstico; como para brindar lo que llaman apoyo social, asesorando sobre derechos laborales y sanitarios, trámites para gestionar la incapacidad o la revisión, ofrecer material ortoprotésico de primera puesta, un cojín con forma de corazón para aliviar el dolor en determinadas posturas, pelucas... Un servicio en el que han atendido a 7 pacientes con cáncer de mama (13 en total) este año. A 4 las han informado en su sede y a 3, directamente en el hospital.

Ser ellas mismas

Se trata, apuntaba Paula Sánchez, psicooncóloga de la asociación de «dar un espacio a todas esas mujeres para que puedan ser ellas mismas, puedan expresarse a su manera para sacar sus tristeza, su enfado, sus miedos... Primero se trata de darles ese espacio seguro; y en segundo lugar, empatizar con ellas, entendiendo todo lo que sienten dándole valor».

Sin olvidar tampoco el impacto de todo lo estético que conlleva la enfermedad como puede ser la caída de pelo, la operación de pecho, se trate de una tumorectomía o de una mastectomía.

«Son alteraciones de la imagen que, además, está muy relacionada con la sexualidad, la sensación de feminidad... Son cosas que se trabajan con todas las mujeres en la asociación», explicó Sánchez; que valora muy positivamente que las mujeres se acerquen a la AECC desde el principio, desde que reciben el diagnóstico, lo que facilita el acompañamiento durante todo el proceso y el que tengan a alguien profesional en quien apoyarse desde el primer momento.

«Llegan, sobre todo, con mucho miedo, porque el cáncer lo seguimos asociando todavía a muerte de manera social. Buscan saber qué les va a ocurrir y por qué tratamientos van a tener que pasar. Se adentran en una parte de su vida sobre la que van a tener muy poco control a nivel de aspectos médicos, nutricionales, psicológicos...». Pese a que la psicooncóloga valora positivamente el trato del Santiago Apóstol, en el que al tratarse de un centro pequeño y con gran familiaridad, se sienten más seguras y ganan confianza. «Ven al personal sanitario como alguien cercano. Los tres oncólogos que hay, además de buenos profesionales, son muy humanos. Eso, para nosotras, a la hora de abordar la atención psicológica, es un respiro», zanjó.