Zona en la que tenía lugar el accidente. Avelino Gómez

Tres heridos leves en el choque de un turismo y un microbús en Miranda

La colisión se producía en la calle Burgos poco después de mediodía

Cristina Ortiz

Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:48

Tres personas resultaban heridas leves esta mediodía del lunes en un accidente de tráfico que tenía lugar en la calle Burgos, a la altura del Horno de San Juan, en el que se han visto implicados un microbús y un turismo.

En el momento de la colisión el vehículo de transporte público circulaba sin pasajeros, su único ocupante era el conductor, un varón de 47 años, herido leve; al igual que los viajeros del turismo, una mujer de 53 años y un varón de 61.

La llamada sobre el choque era atendida a las 12.11 horas por la central de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León, que daba aviso a Sacyl, así como a Policía Local y Policía Nacional.

