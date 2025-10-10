Tratan de reanimar, sin éxito, a un hombre en la vía pública en Miranda

Poco después de las diez de la mañana de este viernes se requirió la presencia de los servicios médicos y de la Policía en la ... calle Juan Ramón Jiménez, a la altura del número 4 de esa vía, después de que se constatara que en un vehículo estacionado se encontraba un varón que a quienes lo vieron les pareció que no se encontraba bien.

Respondieron a la llamada y una vez en el lugar sacaron del coche a un hombre de entre 70 y 80 años, para realizar las pertinentes tareas de reanimación, pero los esfuerzos de los intervinientes resultaron infructuosos y no pudo más que certificarse su fallecimiento.

Según testigos, tras realizar una compra en un establecimiento próximo, sobre las ocho y media de la mañana se dirigió a su coche y, todo apunta a que fue muy pocos minutos después cuando le sobrevino la muerte de forma natural.

A las diez de la mañana los trabajadores de la ORAse aproximaron al vehículo y al ver a una persona inerte tocaron en el cristal por si pudiera encontrarse dormido, pero al ver que no respondía llamaron a la Policía.

Los agentes se personaron en el lugar inmediatamente y fueron ellos los que realizaron las primera maniobras de reanimación. Las mantuvieron hasta que llegaron los sanitarios que al final no pudieron hacer otra cosa que certificar que el varón había fallecido.

Constatado el óbito se localizó a algunos de sus familiares y se tuvo que esperar a la llegada del forense para proceder al levantamiento del cadáver; circunstancia que se produjo a las 12.40 horas.

Será la autopsia la que establezca las causas del fallecimiento del varón que era muy conocido en el establecimiento y también por los trabajadores de la ORA.