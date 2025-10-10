El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La reanimación resultó infructuosa. Avelino Gómez

Tratan de reanimar, sin éxito, a un hombre en la vía pública en Miranda

Trabajadores del Servicio de Estacionamiento Regulado dieron el aviso a la Policía Nacional

María Ángeles Crespo

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:50

Poco después de las diez de la mañana de este viernes se requirió la presencia de los servicios médicos y de la Policía en la ... calle Juan Ramón Jiménez, a la altura del número 4 de esa vía, después de que se constatara que en un vehículo estacionado se encontraba un varón que a quienes lo vieron les pareció que no se encontraba bien.

