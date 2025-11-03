El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Al Santiago Apóstol eran enviados cuatro varones. Avelino Gómez

Trasladan a Miranda a cuatro heridos en un accidente de tráfico con una víctima mortal en Foncea

En el siniestro que tenía lugar a las 21.30 de este domingo resultaron heridas dos mujeres más que fueron llevadas en UVI a Burgos y Logroño

Cristina Ortiz

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:17

Comenta

Cuatro personas eran trasladadas al hospital de Miranda a última hora del domingo tras resultar heridas en un accidente de tráfico en la N-232, a la altura de la localidad riojana de Foncea, en el que se vieron involucrados tres vehículos y en el que falleció un ocupante de uno de los coches y dos más tuvieron que ser derivadas en UVI móvil al HUBU y al San Pedro de Logroño.

Al Santiago Apóstol llegaron en dos ambulancias de soporte vital básico cuatro varones de 62, 60, 49 y 44 años. Los más leves. Mientras que en una UVI móvil de La Rioja fue llevada al hospital de Logroño una mujer de 46 años y en otra de Sacyl, con destino al HUBU, otra de 30 años.

Ése era uno de los dos vehículos de Emergencias de Sanidad de Castilla y León que intervinieron en el accidente de tráfico que tenía lugar a las 21.32 horas en el kilómetro 468 de la carretera N-232, a la altura del municipio riojano de Foncea. Se trataba de una colisión entre tres turismos en el límite con Castilla y León. SOS Rioja enviaba a la Guardia Civil, los Bomberos de Haro y el 061 La Rioja también una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico. Al llevar, los medios de emergencias encontraron una persona que había fallecido y seis que estaban heridas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  2. 2 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  3. 3 Un ertzaina salva la vida a una niña de 2 años en Bilbao tras realizarle la maniobra de Heimlich
  4. 4

    El enfado de Valverde con un jugador de la Real: «No seas tan gallito»
  5. 5

    Las dudas del Gobierno vasco frenan el gran parque empresarial alimentario de Bizkaia
  6. 6

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  7. 7 El verdadero motivo por el que Richard Gere y Alejandra Silva se van de España
  8. 8 El bocado fresco que Pozas necesitaba
  9. 9

    La situación de Vicinay y Tubos Reunidos complica la devolución de sus rescates a la Sepi
  10. 10 El restaurante bilbaíno de moda que recupera el menú del día por «aclamación popular»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Trasladan a Miranda a cuatro heridos en un accidente de tráfico con una víctima mortal en Foncea

Trasladan a Miranda a cuatro heridos en un accidente de tráfico con una víctima mortal en Foncea