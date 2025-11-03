Trasladan a Miranda a cuatro heridos en un accidente de tráfico con una víctima mortal en Foncea En el siniestro que tenía lugar a las 21.30 de este domingo resultaron heridas dos mujeres más que fueron llevadas en UVI a Burgos y Logroño

Cristina Ortiz Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:17

Cuatro personas eran trasladadas al hospital de Miranda a última hora del domingo tras resultar heridas en un accidente de tráfico en la N-232, a la altura de la localidad riojana de Foncea, en el que se vieron involucrados tres vehículos y en el que falleció un ocupante de uno de los coches y dos más tuvieron que ser derivadas en UVI móvil al HUBU y al San Pedro de Logroño.

Al Santiago Apóstol llegaron en dos ambulancias de soporte vital básico cuatro varones de 62, 60, 49 y 44 años. Los más leves. Mientras que en una UVI móvil de La Rioja fue llevada al hospital de Logroño una mujer de 46 años y en otra de Sacyl, con destino al HUBU, otra de 30 años.

Ése era uno de los dos vehículos de Emergencias de Sanidad de Castilla y León que intervinieron en el accidente de tráfico que tenía lugar a las 21.32 horas en el kilómetro 468 de la carretera N-232, a la altura del municipio riojano de Foncea. Se trataba de una colisión entre tres turismos en el límite con Castilla y León. SOS Rioja enviaba a la Guardia Civil, los Bomberos de Haro y el 061 La Rioja también una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico. Al llevar, los medios de emergencias encontraron una persona que había fallecido y seis que estaban heridas.

