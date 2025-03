Transportes Van Overveld busca ampliar la línea comercial de Miranda con Bélgica y Holanda

Transportes Van Overveld es uno de los mejores ejemplos de que Miranda es una puerta al c omercio europeo. La compañía holandesa es una de ... las últimas que se ha instalado en el polígono de Ircio y aunque apenas lleva cuatro meses funcionado en su nueva instalación, ya piensa en expandir el negocio. Su idea es encontrar un cliente interesado en dar uso a los más de 3.000 metros cuadrados que tiene de almacén y ampliar la conexión directa que tiene tanto con Países Bajos como con Bélgica, donde exporta todo tipo de productos fabricados en España, sobre todo de alimentación. El camino de retorno lo emplea en servicio de mensajería.

«Teníamos una oficina en San Sebastián pero decidimos cerrarla y mudarnos a Miranda. Estamos muy contentos con el cambio», asegura el gerente de la empresa, que desde el emplazamiento de Ircio puede seguir explotando el corredor europeo por carretera. Sus primeros pasos en Miranda fueron en una sede alquilada, pero rápidamente compraron una parcela en Ircio para tener su propia instalación.

La nave le da muchas más posibilidades de crecimiento y de buscar alianzas comerciales con otras empresas a las que les puede brindar un servicio logístico integral, de almacenaje y transporte. De hecho, ha trabajado de forma puntual con una bodega que no tenía suficiente espacio y con un par de firmas vizcaínas. La experiencia ha sido positiva por lo que ya está entablando contactos para encontrar clientes estables y existe la opción de que una compañía holandesa traslade su centro logístico a Ircio.

Los planes de expansión de Van Overveld están condicionados por la dificultad para ampliar plantilla. En Miranda trabajan más de 80 personas, de los que una gran mayoría son transportistas y un porcentaje muy bajo se desempeñan en oficina y taller. Ahí radica el problema, que la de camionero es una profesión que vive horas bajas.

«Estamos en búsqueda de más empleados pero no es sencillo, a pesar de que ofrecemos buenas condiciones», asegura el dueño, que es consciente de que en un futuro cercano el problema se agravará por la falta de relevo generacional. «Casi todos nuestros camioneros y los que vienen preguntando por el puesto son personas que en no muchos años se van a jubilar; no hay jóvenes interesados en este tipo de trabajos».

Por este motivo, está dando pasos para anticiparse a una realidad que va a golpear con fuerza al sector en no mucho tiempo. Ante la escasez de transportistas, Van Overveld, como hacen otras compañías, formará su propia plantilla. Ha alcanzado un acuerdo con una firma que le puede suministrar trabajadores de Marruecos y está analizando hacer lo mismo con países de Sudamérica en los que hay más oferta de camioneros. De hecho, no le importa que durante los primeros meses no puedan ejercer mientras regularizan todos los permisos y aprenden las rutas. Su visión es a medio plazo, igual que cuando habla de generar sinergias con el transporte marítimo llevando mercancías al puerto d Barcelona o Bilbao. «Miranda ofrece muchas posibilidades y nosotros tenemos ideas y propuestas para seguir creciendo», remarca.